Kevin Garnett: “Si je pouvais faire une chose, je récupérerais le Seattle Supersonics”

Depuis 2008 Seattle Supersonics ils ne sont pas dans la NBA. La ligue a décidé, pour des raisons purement financières, de ramener la franchise à Oklahoma City. Depuis lors, ils ont laissé un tel vide dans la ligue que maintenant le Hall of Fame Kevin Garnett, qui a joué dans les Celtics, les Wolves et les Nets, et n’a rien à voir avec Seattle, explique qu’il ferait revenir la franchise:

“Si je devais réaliser un rêve, je devrais acheter la Supersonics et lancer le basket-ball à Seatlle dans le nord-ouest du Pacifique. Seattle était une grande chose pour la NBA, j’adorerais le faire. Si demain on me disait que je ne peux que faire une chose, ce serait sans aucun doute “.

.