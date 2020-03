Kevin Hart choisit Clips pour remporter le titre NBA sinon ses Sixers

Si ce n’est pas ses Philadelphia 76ers, le comédien et acteur Kevin Hart emmène les Los Angeles Clippers pour tout gagner cette saison 2019-20.

Tout en regardant le court au Chase Center pour le match des Sixers contre les Golden State Warriors, Hart a été interrogé sur qui, selon lui, gagnerait le titre NBA cette saison. Effectivement, il s’attend à ce que Philly remporte le trophée Larry O’Brien, mais il considère également les Clippers comme des prétendants au titre légitimes.

Kevin Hart dit que si ce n’est pas ses Philadelphia 76ers, il pense que les Clippers vont remporter le titre NBA cette année.pic.twitter.com/LsnWFwZijQ

– Tomer Azarly (@TomerAzarly) 8 mars 2020

Ce n’est pas du tout un mauvais choix. Les Clippers sont certainement l’un des gros favoris pour remporter leur premier titre NBA cette année.

Beaucoup d’entre eux les ont immédiatement inscrits au premier rang du championnat lorsqu’ils ont signé Kawhi Leonard et acquis Paul George du Thunder d’Oklahoma City pendant l’intersaison. Cependant, l’incohérence, les blessures et les problèmes de chimie signalés au cours de la première moitié de la saison ont suscité des inquiétudes autour de l’équipe basée à Los Angeles.

Mais au cours des deux dernières semaines, les Clippers ont été l’une des équipes les plus chaudes de la ligue. Ils se vantent actuellement d’une séquence de six victoires consécutives, fléchissant leurs muscles avec des signatures et des victoires dominantes sur les autres équipes d’élite de la Conférence de l’Ouest telles que les Denver Nuggets et, plus récemment, les Houston Rockets. Au cours de cette période torride, ils ont remporté leurs matchs avec une marge moyenne de 17 points – tout en marquant 120,5 points par nuit.

Les Clippers doivent affronter leurs voisins rivaux, les Los Angeles Lakers, dans ce qui devrait être un blockbuster dimanche soir entre les deux meilleures équipes de l’Ouest. Leonard, George et la compagnie entrent dans la méga confrontation avec une tonne d’élan, tandis que les Purple et Gold viennent de remporter une victoire massive sur les Milwaukee Bucks, leaders de la ligue.