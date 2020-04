Kevin Johnson a proposé le label «cœur de champion» pour «95 Rockets

L’entraîneur du Temple de la renommée récemment couronné Rudy Tomjanovich est surtout connu pour une ligne, prononcée quelques secondes après que ses Houston Rockets ont remporté leur deuxième championnat NBA consécutif en juin 1995.

“Ne sous-estimez jamais le cœur d’un champion!”

Il se trouve que l’historique monoplace n’était pas un original «Rudy T». Dans un nouveau Q&A avec le compte Twitter officiel de la NBA, Tomjanovich explique qu’il a initialement entendu la phrase du meneur des All-Star Kevin Johnson des Phoenix Suns. Aujourd’hui âgé de 71 ans, Tomjanovich se souvient:

On me demande souvent d’où vient cette déclaration, et elle n’était pas originale. Il est venu de Kevin Johnson des Phoenix Suns après que nous les ayons battus deux ans de suite, quand ils nous avaient mis dans les cordes et nous avaient fait tomber. Il a déclaré: «Les Rockets ont le cœur d’un champion. Vous pensez les avoir, mais vous ne pouvez pas les fermer.

Son coéquipier, Charles Barkley, avait un autre mot à dire. Il a dit: «Ils sont comme ces cafards du Texas. Vous les piétinez et vous pensez qu’ils sont morts, mais vous soulevez votre pied et ils s’éloignent. »

J’ai pensé à ces analogies, la meilleure était le cœur d’un champion et non, “Allons les cafards!”

Les Suns ont affronté les Rockets au deuxième tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest lors des courses de championnat de Houston en 1994 et 1995. À ces deux occasions, Phoenix a remporté les deux premiers matchs avant que les Rockets ne prennent quatre des cinq matchs suivants pour avancer.

Dans la série de 1995, les Suns ont pris une avance de 3-1 avant que les Rockets ne remportent chacun des trois matchs suivants alors qu’ils étaient confrontés à l’élimination – y compris les matchs 5 et 7 à Phoenix. Johnson a mené les Suns avec 46 points et 10 passes décisives dans ce match 7, mais ce n’était toujours pas suffisant.

Dans les commentaires d’après-match, Johnson a correctement attribué l’éclat de l’adversaire de son équipe. Et sans le savoir, il a mis les roues en mouvement pour l’une des lignes les plus mémorables de la NBA.

