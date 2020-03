Kevin Love fait un don de 100 000 $ aux travailleurs de l’aréna touchés par la suspension de la saison

La saison NBA a été soudainement suspendue mercredi soir lorsque la star de l’Utah Jazz Rudy Gobert a été testée positive pour le coronavirus (son coéquipier All-Star Donovan Mitchell a également été testé positif). Personne ne sait quand la ligue reviendra, mais selon certaines informations, il faudra au moins 30 jours avant que le commissaire Adam Silver et le conseil des gouverneurs réévaluent la situation.

Un effet secondaire malheureux de la suspension de la saison est la perte d’argent pour les travailleurs de l’aréna qui sont payés sur le salaire horaire. La star de Cleveland Cavaliers, Kevin Love, est un joueur qui a intensifié ses efforts pour montrer son soutien en cas de besoin.

Love a écrit dans un post Instagram qu’il fera un don de 100 000 $ via sa fondation au personnel de l’arène qui manquera des heures car la saison est suspendue.

Voici la légende complète de Love:

Chacun réagit différemment aux situations stressantes. Et la peur et l’anxiété résultant de la récente épidémie de COVID-19 peuvent être extrêmement accablantes.

Grâce au basket-ball, nous avons été en mesure de résoudre des problèmes majeurs et de nous unir en tant que ligue progressiste soucieuse des joueurs, des fans et des communautés dans lesquelles nous travaillons. Je suis préoccupé par le niveau d’anxiété que tout le monde ressent et c’est pourquoi j’engage 100 000 $ via le @KevinLoveFund pour soutenir l’arène @Cavs et le personnel de soutien qui a subit un changement de vie soudain en raison de la suspension de la saison NBA . J’espère qu’en cette période de crise, d’autres se joindront à moi pour soutenir nos communautés.

Les pandémies ne sont pas seulement un phénomène médical. Ils affectent les individus et la société à de nombreux niveaux, la stigmatisation et la xénophobie n’étant que deux aspects de l’impact d’une pandémie. Il est important de savoir que les personnes atteintes d’une maladie mentale peuvent être vulnérables aux effets d’une panique et d’une menace généralisées. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez conscients de leurs peurs, même si vous ne ressentez pas la même chose. Soyez prudent et prenez des décisions éclairées pendant cette période. Et j’encourage tout le monde à prendre soin d’eux-mêmes et à tendre la main aux autres dans le besoin – que ce soit en soutenant vos organismes de bienfaisance locaux qui annulent des événements ou en enregistrant vos collègues et votre famille.

Dans ce qui a été une dure journée à travers le pays qui a touché chaque partie du paysage sportif, c’est formidable de voir quelqu’un comme Love mettre sa fortune à bon escient. Le fardeau de soutenir les travailleurs horaires devrait incomber aux propriétaires, pas aux joueurs, mais Love savait qu’il était en mesure d’aider et a fait un merveilleux geste de bien-être.

Nous avons besoin de plus de gens comme Kevin Love dans la NBA. Les riches propriétaires et le joueur iront bien. Malheureusement, il y a des gens qui ont vraiment besoin de l’argent qui seront touchés par la suspension de la saison. Plus de personnes dans la ligue devraient suivre l’exemple de Love.