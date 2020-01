Kevin Love pense que LeBron et les Lakers ont une chance pour la saison «spéciale»

Bien qu’Anthony Davis ait raté son troisième match consécutif lundi soir, LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont remporté leur neuvième victoire d’affilée contre l’ancienne équipe des Cavaliers de Cleveland. Et alors que les Cavaliers sont de loin en bas du classement, quelques joueurs de leurs équipes ont une perspective unique sur la question de savoir si une équipe dirigée par LeBron a les bonnes choses pour remporter le championnat.

C’est ce qui a amené Dave McMenamin d’ESPN à discuter avec deux des joueurs restants de l’équipe de championnat des Cleveland Cavaliers 2016, Kevin Love et Tristan Thompson. Les deux croient que les Lakers sont en mode gagnant maintenant et Love pense que les Lakers pourraient être «spéciaux».

“C’était différent parce que ça fait si longtemps et que nous avons vécu tellement de batailles”, a déclaré Love à ESPN. «Je ne vais pas dire que cela semblait normal, mais j’ai l’impression que nous étions tous les deux en compétition et que nous jouions dur, mais le voir jouer avec cette équipe est évidemment différent. Surtout, même je ne l’ai pas vu avec AD et j’ai toujours l’impression qu’ils pourraient faire quelque chose de spécial. “

Même sans Davis, et pour un match sans LeBron, les Lakers ont prouvé que leur équipe est bien plus que les deux seules stars. C’est une équipe qui joue ensemble et même lorsqu’ils sont appelés, les joueurs de la liste se sont intensifiés pour jouer de grands rôles. Et c’est, en plus de la puissance des étoiles, ce qu’il faut pour faire quelque chose de spécial dans cette ligue.

