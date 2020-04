Kevin Martin au lieu d’Andre Iguodala

Et si vous pouviez remonter le temps et simplement changer les choses? Et si vous pouviez revenir en arrière et corriger certaines erreurs commises par votre équipe préférée et changer l’avenir? Eh bien, c’est ce que Bleacher Report a fait avec le projet de NBA 2004, car ils ont fait une nouvelle version complète.

Si vous vous souvenez bien, les 76ers de Philadelphie ont sélectionné un athlète de l’Arizona du nom d’André Iguodala avec le neuvième choix au total. Pour les Sixers, ce n’était pas exactement une erreur car il s’est avéré être l’un des joueurs les plus polyvalents du repêchage et il a marqué l’histoire des Sixers. Cependant, avec le repêchage, Iguodala a été choisi deuxième au classement général par les Bobcats de Charlotte, ce qui signifie qu’il est hors du jeu pour Philadelphie.

Ainsi, les Sixers allaient sélectionner Kevin Martin de la Caroline de l’Ouest. B / R:

Les Sixers ont un joueur dans Kevin Martin qui ne pourrait guère être plus différent d’André Iguodala, le couteau suisse qu’ils ont saisi ici dans la vraie vie.

Martin était un pur buteur qui n’a rien fait d’autre. Il était mortel des profondeurs et doué d’un engin grossier qui faisait la distinction entre averti et exaspérant.

Malgré la forme de tir de passe-poitrine «à l’avant» qui comprenait un rassemblement de sa hanche gauche, Martin pouvait le rayer du plus profond. Il a frappé 38,4 pour cent de ses trois en une douzaine de saisons, et sa marque de 87,0 pour cent de la ligne de faute démontre que l’esthétique n’a pas d’importance lorsque le ballon rentre.

Il est le meilleur marqueur par match de cette catégorie, avec 17,4 points par match, et Martin mène également tous les choix de 2004 avec cinq saisons marquant au moins 20 points par match.

Personne choisi en 2004 n’a un match de 50 points, mais Martin, qui a affronté les Warriors le 1er avril 2009. Sa paire de 48 points lui donne trois des quatre matchs individuels les plus marqués enregistrés par sa classe.

Il n’a pas défendu, rebondi ou dépassé, mais Martin est le meilleur buteur à haut volume et à haute efficacité de ce brouillon.

Les Sixers venaient de vivre une saison 2003-04 décevante qui comprenait beaucoup de drames entre Allen Iverson et les deux entraîneurs de cette équipe, Randy Ayers et Chris Ford. Donc, ils sont allés avec Iguodala dans ce repêchage et il a eu un grand impact en aidant les Sixers à revenir aux séries éliminatoires, mais le score de haut niveau de Martin aurait été un excellent ajustement à côté d’Iverson pour les années à venir.

Martin a été sélectionné 26e au classement général par les Kings de Sacramento lors du repêchage réel en 2004 et il a atteint une moyenne de 17,4 points dans sa carrière, pour une moyenne de 24,6 points en 2008-2009. Il a joué pour les Kings, les Houston Rockets, l’Oklahoma City Thunder, les Minnesota Timberwolves et les San Antonio Spurs avant de prendre sa retraite en 2016.

.