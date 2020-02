Kevin Stallings était le pire tricheur de tous les temps au basketball Pitt

Le 27 mars 2016, alors qu’il était vivement critiqué pour avoir fait ce qui semblait être une portée de location qui aurait fait rougir Stretch Armstrong, voici ce que l’ancien directeur sportif de Pittsburgh, Scott Barnes, avait à dire sur le nouvel entraîneur-chef du basketball masculin Kevin Stallings :

«Coach Stallings et moi partageons la même vision pour Pitt – jouer dans le Final Four. Kevin a une expérience réussie dans le recrutement de l’empreinte ACC et au-delà, et est l’un des meilleurs entraîneurs du pays à bâtir une offensive autour de son talent. Il joue un style amusant et dynamique que les joueurs adorent et que les fans apprécieront. Kevin dirige son programme avec un caractère impeccable et a un facteur de soin élevé et une connexion avec ses étudiants-athlètes. Il est un entraîneur de conférence Power 5 dont l’expérience et le succès seront des atouts immédiats pour notre programme. »

Barnes est parti pour l’État de l’Oregon neuf mois plus tard, ce qui signifie qu’il devait regarder de l’autre côté du pays car sa proclamation s’est avérée être l’une des déclarations les moins précises jamais émises par un directeur sportif. Je dis «l’un des» au lieu de «le» uniquement à cause de la déclaration «il est un entraîneur de conférence Power 5». Si rien d’autre, Stallings était au moins, littéralement, cela.

Stallings, qui est arrivé à Pitt après avoir semblé être sur le point de sortir à Vanderbilt, n’a duré que deux saisons avec les Panthers. Sa relation avec ses joueurs actuels et sa capacité à apporter du sang neuf passionnant se sont avérées tout aussi abyssales. Pitt est allé 24-41 au total dans ses deux saisons sous Stallings et était juste 4-32 en jeu ACC. En 2017-2018, les Panthers étaient un 0-19 parfaitement imparfait dans les matchs de conférence et ont obtenu leur plus faible nombre de spectateurs à domicile depuis 1981-1982.

Tout cela aurait été assez embarrassant pour les fans de Pitt si Stallings s’était comporté avec dignité et avait pris des mesures sur la piste de recrutement qui indiquaient que des jours meilleurs étaient à l’horizon. Aucune de ces choses ne se passait.

Après avoir tristement été surpris par une caméra menaçant de tuer l’un de ses propres joueurs à Vanderbilt, Stallings a attiré la chaleur pour ce moment vers la fin de sa première saison avec Pitt:

Au cours de la deuxième année, il y était entré avec un chahuteur lors d’une défaite à Louisville où il pouvait facilement être entendu en disant: «au moins, nous n’avons pas payé 100 000 $ à notre gars» plusieurs fois. Stallings défendra ses commentaires à la fois immédiatement après le match et quand il sera interrogé à leur sujet plus tard cette semaine.

Peut-être le plus embarrassant, le chahuteur en question s’est révélé plus tard être un fan de Pittsburgh.

Le sel de la blessure béante dans tout cela était le fait que Stallings n’avait été embauché que parce que l’ancien entraîneur-chef Jamie Dixon était parti pour TCU après avoir cru qu’il allait être forcé de quitter Pitt. Dixon, qui est à peu près aussi controversé qu’il y en a dans les principaux entraîneurs de basket-ball collégial, avait amené les Panthers au tournoi de la NCAA 11 fois en 13 saisons et remporté trois championnats Big East.

Pourtant, les fans de Pitt et certains au sein du département d’athlétisme étaient bouleversés par le fait que Dixon avait guidé les Panthers après le week-end d’ouverture du tournoi à trois reprises au cours de ces 13 saisons, et ne les avait jamais amenés au Final Four. Pour un programme de conférence Power 5 non connu comme une centrale pérenne de basket-ball collégial, c’est une préoccupation qui vaut la peine de forcer un entraîneur si vous avez un savant à ne pas manquer en attente et prêt à signer sur la ligne pointillée dès l’ouverture de votre poste d’entraîneur-chef vers le haut. Ce n’est pas si vous n’avez aucun plan apparent pour combler le poste vacant et que vous avez même la moindre chance de vous contenter d’un personnage controversé qui était sur le point d’être renvoyé par un programme Power 5 avec moins d’historique que le vôtre.

Pour toutes ces raisons, il n’a pas été difficile, même avant jeudi, de faire valoir que Stallings était la pire location d’entraîneur de conférence majeure du basket-ball universitaire depuis plusieurs décennies. Ce que nous avons découvert jeudi donne une crédibilité significative à l’affirmation selon laquelle Stallings pourrait être la pire location d’entraîneur de conférence majeure de l’histoire du basket-ball universitaire.

Jeudi, la NCAA a infligé des sanctions aux programmes de football et de basket-ball de Pitt pour les violations des règles commises sous la surveillance de Stallings et de l’entraîneur-chef actuel des Panthers, Pat Narduzzi.

Côté basket-ball, les violations sont assez mineures en surface – les décrochages ont permis à trois membres du personnel non entraîneurs d’aider aux entraînements, et le programme a produit des vidéos de recrutement personnalisées à jouer pour 12 recrues différentes lors de leurs visites respectives. Là où le programme et Stallings ont vraiment eu des ennuis, c’est dans leurs efforts pour couvrir tout cela.

Après que Stallings eut pris conscience du fait que la nouvelle directrice sportive de Pitt, Heather Lyke, et plusieurs autres membres du service de conformité se méfiaient que des membres non entraîneurs de son personnel soient utilisés comme entraîneurs adjoints supplémentaires, il a mis en place un système d’alerte pour s’assurer qu’il ne le ferait pas. t être pris en flagrant délit lors des entraînements. Un élève directeur se tiendrait devant les portes du gymnase d’entraînement de Pitt et enverrait un texto à un autre directeur si un administrateur d’athlétisme venait observer la pratique. Le directeur des étudiants à l’intérieur sonnerait alors un buzzer, auquel cas tous les membres non-entraîneurs du personnel de Pitt quitteraient l’étage d’entraînement.

Si cela ne suffisait pas, la NCAA a également découvert que Stallings avait ordonné la suppression de tonnes de séquences vidéo d’entraînement montrant des membres du personnel non entraîneurs jouant le rôle d’entraîneurs adjoints. La NCAA a ensuite utilisé des experts en informatique judiciaire pour récupérer ces images, qui montraient exactement ce que tout le monde attendait.

Le résultat de tout cela est une probation de trois ans pour Pitt, une amende mineure et une pénalité de trois ans pour motif valable imposée à Stallings. Donc, si vous êtes un fan d’un programme espérant embaucher un homme dont le dernier acte a perdu ses 19 matchs de conférence malgré la tricherie (quoique de manière relativement mineure), ce n’est tout simplement pas votre journée.

Pour les fans de Pitt, et vraiment tout le monde, c’est l’un des éléments de preuve les plus solides (et probablement le dernier) dans l’argument selon lequel Stallings était la pire location de basket-ball universitaire de notre vie. Pour les fans de programmes avec un entraîneur en chef qui va bien, c’est un bon rappel que si vous allez passer à ce type, vous feriez mieux d’avoir un plan établi pour le lendemain matin.