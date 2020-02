Kevon Looney (hip) discutable mercredi contre Suns

Les Golden State Warriors ont déplacé un total de six joueurs à la date limite du commerce NBA, tournant essentiellement leur liste à l’envers. Même avec des joueurs changeant d’équipe, le bug de blessure de Golden State est resté avec l’équipe.

Après avoir équilibré sa nouvelle rotation au cours des deux derniers matchs, Steve Kerr pourrait se retrouver sans l’un de ses vétérans dans le dernier match des Warriors avant la pause des NBA All-Star.

Le centre Kevon Looney est répertorié comme discutable contre les Phoenix Suns. Après avoir signé un nouvel accord pour rester avec les Warriors pendant l’intersaison, Looney a eu une année entravée par les blessures.

Le produit UCLA a raté 35 matchs en raison d’une maladie neuropathique et d’une blessure à l’abdomen. Maintenant, le grand homme de Golden State pourrait avoir une douleur à la hanche contre les Suns.

Cependant, si Looney ne peut pas aller contre les Suns, il y a une opportunité pour plus de minutes de Marquese Chriss. Chriss a pris une grande partie des minutes centrales depuis que les Warriors ont échangé Willie Cauley-Stein, et l’ancien Washington Husky a prospéré.

Le centre de 22 ans a marqué à deux chiffres lors de huit de ses dix derniers matchs, dont 26 points contre les Lakers de Los Angeles. Lors de ses deux derniers matchs, Chriss a remporté neuf rebonds à chaque match. Chriss a également enregistré au moins un bloc en six matchs consécutifs.

Si Looney ne se compare pas aux Suns, Draymond Green pourrait obtenir plus de temps au centre avec Eric Paschall glissant dans un rôle plus avancé. Derrière Chriss et Green, la recrue Alen Smailagic pourrait ramasser le reste des pièces à l’intérieur de la zone avant des Warriors.

.