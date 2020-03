KG atteint 24 000 points; sommets de carrière pour Bradley, Rozier

Ce jour-là en 1991, les Boston Celtics ont signé en fin de saison le meneur non repêché A.J. Wyndler.

Wyndler a joué son basket-ball collégial à Umass et Fairfield College avant d’être signé par Boston, pour qui il n’a joué que six matchs.

Dans ce court passage, le natif du Bronx a récolté en moyenne 2 points et 1,3 passes décisives en 6,5 minutes par match.

C’est aussi l’anniversaire d’une victoire sur les Wizards de Washington, que les Celtics ont battus 88-76 en 2012.

Cela s’est produit via une soirée de carrière pour le garde Avery Bradley, qui a marqué 23 points pour conduire son équipe à la victoire.

“Tout est question de confiance. Parfois, j’allais dans le jeu en réfléchissant à deux fois au tir. Maintenant, si je suis ouvert, je suis ouvert et je vais le tirer. Je les ai faits », a déclaré Bradley à l’époque via l’Associated Press. «J’ai eu la chance que mes coéquipiers me trouvent en transition et me donnent le ballon et j’ai fait des tirs.»

Son coéquipier Paul Pierce a ajouté 21 points et 8 rebonds, et Kevin Garnett 10 points, 5 planches et 6 passes décisives, atteignant la marque de 24 000 points dans l’inclinaison pour faire bonne mesure.

Le centre Greg Stiemsma a récolté 10 points et 7 planches sur le banc.

Les Celtics ont également battu les Kings de Sacramento aujourd’hui en 2018, remportant 104-93 alors que le gardien de réserve Terry Rozier a continué à forger la légende de “Scary Terry” avec son élan de fin de saison commençant à la place de Kyrie Irving, blessé.

Le natif de l’Ohio marquerait 33 points pour un sommet en carrière sur 12 tirs sur 16 (dont 8 sur 12 sur 3 points) dans l’un des meilleurs matchs de son mandat à Boston.

“Beaucoup de mérite revient à mes coéquipiers et à mes entraîneurs parce qu’ils croient fermement en moi à chaque match et pour que cela se produise pour moi”, a déclaré Rozier avec l’aimable autorisation de l’Associated Press. «Mon travail est facile. Tout ce que je dois faire, c’est essayer de réussir. »

Boston a également connu de solides performances du gardien de tir Jaylen Brown avec 19 points et du grand homme Al Horford, qui a contribué 14 points, 5 rebonds et 8 passes décisives.

