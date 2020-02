Kidd Gilchrist a signé l’une des plus grandes manifestations défensives dont on se souvienne

Beaucoup se sont demandé ce que cela pouvait apporter Michael Kidd Gilchrist aux Dallas Mavericks dans ses aspirations à consolider une place en séries éliminatoires dans la Conférence de l’Ouest et à le faire dans la meilleure position possible. Dans son troisième match avec les Texans, il a déjà présenté ses références avec une défense sans précédent dans laquelle il arrive à entraver les cinq joueurs rivaux, montrant une polyvalence et une intensité extraordinaires. Voir, c’est croire.

Incroyable défense suffocante de Michael Kidd-Gilchrist: défendez les CINQ JOUEURS sur le terrain.

-: @ pedroma2014 pic.twitter.com/cJ8gSFZlen

– NBA – Information (@_infonba) 26 février 2020

.