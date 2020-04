Kidd voit Lebron capable de jouer jusqu’à 40 ans

Jason Kidd est l’une des voix les plus autorisées à parler du basket-ball et de ses paroles Lebron James Ils acquièrent une pertinence particulière cette saison, pour son travail d’entraîneur adjoint Los Angeles Lakers. L’ancien joueur mythique de la NBA a eu un impact sur la capacité de réserve d’El Rey pour rester actif pendant cinq saisons supplémentaires et atteindre l’âge de 40 ans en compétition. Un facteur est ce qui rendrait cet exploit possible. “Son intelligence”. Dans ces lignes, Kidd s’est exprimé, faisant rêver de nombreux fans de voir Lebron beaucoup plus longtemps.

#NBA Doc Rivers et Jason Kidd se rendent à la star des Lakers: “L’intelligence de LeBron James l’aidera à jouer dans la NBA jusqu’à ses 40 ans.” pic.twitter.com/E5mj7kpOb7

– NBA Fury (@FuriaNBA) 30 mars 2020

