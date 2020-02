Kings envoient Dewayne Dedmon à Atlanta pour Jabari Parker, Alex Len – The Athletic

Dewayne Dedmon a été condamné à une amende pour avoir demandé publiquement un échange avec les Kings de Sacramento. Mais quelques semaines plus tard, il obtient tout ce qu’il a demandé tout le temps. Les Kings ont signé un contrat de 40 millions de dollars sur trois ans avec Dedmon pendant l’intersaison pour leur donner un gros homme qui peut protéger la jante. En un mois, Richaun Holmes était le grand homme de marque des Kings et Dedmon a été relégué à un rôle beaucoup moins important. Les Hawks le ramèneront et l’utiliseront comme un grand homme extensible pour sauvegarder le Clint Capela nouvellement acquis.

Dedmon a passé les deux saisons précédentes à Atlanta et y retourne moins d’un an plus tard. Les Kings envoient également deux choix de deuxième ronde aux Hawks en échange de Jabari Parker et Alex Len. Sacramento est toujours techniquement à la recherche de la tête de série n ° 8 de la Conférence Ouest, donc les Kings espèrent que Len et Parker pourront contribuer dans des rôles complémentaires.

Passons aux détails du métier et envoyons-en quelques-uns …

.