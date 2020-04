Kira Lewis Jr. comblerait de nombreux besoins à 22 ans

L’attention de tout le monde dans le monde du basket-ball s’est tournée vers l’intersaison et le repêchage de la NBA avec la ligue en suspension en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Chez Sixers Wire, nous avons mis en évidence 10 des options de projet les plus réalistes pour les Philadelphia 76ers qui détiennent le 22e choix du projet et cette édition fait partie de la série 9.

Si vous avez manqué des pièces précédentes, vous pouvez le vérifier ici.

Cette édition se concentre sur un meneur rapide de l’Alabama qui comblerait de nombreux besoins dans cette équipe, qu’il s’agisse de marquer sur le banc, d’une capacité à accélérer le rythme et d’un autre tireur capable.

Kira Lewis Jr., Alabama

Comme mentionné dans de nombreux autres projets de poste pour les Sixers, ils ont besoin d’une option de garde de pointe compétente derrière Ben Simmons. L’expérience Raul Neto n’a pas été ce à quoi l’équipe s’attendait et cela crée un besoin pour cet endroit en ce moment. Lewis Jr. a récolté en moyenne 18,5 points, 5,2 passes décisives et 4,8 rebonds tout en tirant à 36,6% de la profondeur.

Il est arrivé à la ligne des lancers francs 4,2 fois par match et c’est un aspect dont Philadelphie a besoin en dehors de son banc. Ils ont besoin d’un gars qui peut gérer adéquatement leur attaque, mais aussi donner à l’équipe une option offensive. Il n’a pas peur d’arriver au panier et sa vitesse peut faire la différence. Philadelphie joue à un rythme de 98,8, ce qui est bon pour le 19e rang de la ligue et c’est avec un athlète comme Simmons qui court les choses.

Bryan Kalbrosky, notre expert en repêchage chez Rookie Wire, a Lewis Jr. passe 19e du repêchage aux Milwaukee Bucks.

Milwaukee joue avec le rythme le plus rapide (105,4) de toutes les équipes de la NBA cette saison. Ils ont besoin de joueurs capables de jouer vite, et il y en a peu, voire aucun, mieux que Kira Lewis, meneuse de jeu de l’Alabama. Son équipe a joué au rythme le plus rapide parmi toutes les 100 meilleures équipes, par KenPom. Lewis a également marqué 5,1 points par match en transition, selon Synergy, qui se classait parmi les 20 premiers de tous les joueurs de la Division I. Seuls les Raptors, quant à eux, terminent les possessions offensives en transition plus souvent que Milwaukee. Lewis pourrait être le meneur de jeu de l’avenir pour les Bucks, et il pourrait atteindre de nouveaux sommets en jouant aux côtés de Giannis Antetokounmpo.

Cette vitesse peut être énorme pour cette équipe. Neto n’est pas exactement un speedster quand il est là par terre. Lorsque Simmons se dirige vers le banc, l’équipe pourrait jeter Lewis Jr. dehors et lui faire courir les choses et l’équipe ne manquera pas un battement en termes de vitesse. Il peut également jouer en tandem avec Simmons, car l’équipe a l’intention d’utiliser davantage le meneur des étoiles comme un rouleau dans le jeu de sélection.

En termes de défense, il a en moyenne 1,8 interception par match. Il a une longueur sur le périmètre pour déranger les adversaires et cela peut déclencher un fastbreak pour Philadelphie. Il y a, bien sûr, une chance qu’il ne soit pas là à 22 ans, mais s’il l’est, les Sixers ne peuvent pas le laisser glisser.

.