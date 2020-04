Klay “frustré” de ne pas pouvoir s’entraîner avec ses coéquipiers

Avant la saison de coupure de la saison NBA, Klay Thompson progressait dans sa réadaptation pour blessure au genou gauche. Bien qu’il ait été exclu pour le reste de la saison 2019-2020, Thompson vérifiait les cases sur son chemin vers la récupération.

Début mars, le quintuple All-Star a participé à des exercices sans contact dans la pratique des Warriors. Thompson a rejoint le travail sur le terrain avec ses coéquipiers et a effectué des exercices de tir sans attelle sur son genou réparé chirurgicalement.

La réhabilitation de Thompson a été compliquée lorsque les installations de la NBA ont fermé leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19. Selon son père, Thompson est devenu «frustré» de ne pas pouvoir s’entraîner avec ses coéquipiers.

Dans une interview avec Mark Medina d’USA Today, Mychal Thompson a fourni une mise à jour sur la façon dont son fils gère la vie en quarantaine.

Via Mark Medina d’USA Today:

Il est frustré de ne pas pouvoir s’entraîner avec ses coéquipiers. Il s’entraîne tout seul comme tout le monde. Il ne peut pas s’entraîner avec d’autres gars en groupe. Vous devez trouver un endroit pour tirer par vous-même et faire vos propres exercices. Ces gars savent quoi faire. Vous exécutez vos sprints seuls et pouvez trouver un gymnase vide. Obtenez une clé d’un gymnase vide et allez tirer. Tous ces gars ont des connexions avec un gymnase.