Klay Thompson des Warriors “chérira à jamais” sa rencontre avec Michael Jordan

Comme de nombreux joueurs actuels de la NBA, Klay Thompson a grandi en regardant Michael Jordan et les Chicago Bulls quand il était enfant.

Au cours de la saison 1997-1998, le père et ancien joueur de Thompson, Mychal, a emmené ses fils à un match des Bulls pour voir Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman. Après le match, Thompson et son frère ont eu la chance de rencontrer le quintuple joueur le plus utile.

Thompson a rappelé ses souvenirs de sa rencontre avec Jordan dans le tunnel après le match. Le gardien de tir de Golden State a déclaré que son expérience avec le champion à six reprises était «motivante».

Via @NBA sur Twitter:

Je ne me souviens pas de grand chose de cette nuit. Je pense que l’année a été 97 ou 98. C’était l’un des derniers championnats que l’équipe a remportés ensemble.

Je me souviens du battage médiatique et de l’hystérie qui accompagnaient les Chicago Bulls. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et compagnie. Je me souviens que mon père nous a ramenés, attendant dans le tunnel. Nous attendions juste – nous voulions tellement voir Scottie et Michael. Je ne pense pas avoir dit un mot. Mais le simple fait que j’ai pu être là et rencontrer la légende lui-même était tellement motivant pour moi. J’ai pu le dire à tous mes amis quand je suis allé à l’école.

Je chérirai pour toujours ce souvenir, et je peux toujours dire à mes pairs, mes futurs enfants, que j’ai pu rencontrer Michael Jordan à son apogée et voir les Chicago Bulls et c’était vraiment un honneur et quelque chose que je n’oublierai jamais.