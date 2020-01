Klay Thompson et Andre Iguodala soutiennent les 49ers au championnat NFC

Au cours des cinq dernières années, les Golden State Warriors ont été l’un des billets les plus en vogue de la Bay Area. Les stars sont apparues dans le monde du divertissement et du sport pour avoir la chance de regarder Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant et Draymond Green.

Cependant, avec les Warriors en difficulté, le nouvel endroit pour trouver la puissance des étoiles dans la Bay Area est passé d’Oracle Arena à Oakland, au Levi’s Stadium de la Silicon Valley.

Les 49ers de San Francisco ont frappé leur ticket pour le Super Bowl 54 de manière dominante contre Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay.

Derrière une attaque précipitée tenace dressée par l’entraîneur-chef Kyle Shanahan, les 49ers ont traversé Green Bay avec facilité, 37-20.

Avec un match comme le NFC Championship qui se déroule dans la Bay Area, deux anciens champions de Golden State se sont présentés pour l’occasion.

Klay Thompson, aux côtés de sa petite amie Laura Harrier, étaient tous les deux sur le terrain avant le début du match, le «Splash Brother» blessé portant un chapeau 49ers.

Ce fut un week-end chargé pour Thompson, car il avait retiré son maillot de collège n ° 1 à l’État de Washington un jour avant le coup d’envoi du championnat NFC.

Avec Thompson, l’ancien sixième homme lors du championnat Warriors, Andre Iguodala était dans la foule au Levi’s Stadium avec son fils, vêtu de maillots 49ers personnalisés.

Iguodala, actuellement membre des Grizzlies de Memphis, n’était pas dans le bâtiment juste pour assister à un match de football – le natif de l’Illinois était un fidèle fan des 49ers avant de rejoindre Golden State en 2013.

Alors que l’édition 2019-2020 de Golden State se situe au bas de la Conférence de l’Ouest, les 49ers ont pris le relais du championnat de la Bay Area alors qu’ils se tiennent à un match de ramener un trophée Lombardi à San Francisco.

