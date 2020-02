Klay Thompson joue dans une publicité basée sur son retour de blessure

Les Golden State Warriors attendent le retour imminent de Stephen Curry après avoir raté une majorité de la saison 2019-20 en raison d’une blessure. Cependant, une fois que Curry sera de retour, il sera toujours privé de son compagnon d’arrière-cour Klay Thompson.

Thompson a été exclu pour la saison par les Warriors en raison d’une blessure au genou qu’il a subie contre les Raptors de Toronto lors du sixième match de la finale NBA 2019. La réunion des «Splash Brothers» sur le terrain devra attendre la saison prochaine.

Bien que les fans de Warriors n’auront pas la chance de voir Thompson à lacets dans son maillot n ° 11 de sitôt, ils ont eu un aperçu de sa rééducation des blessures.

Le quintuple NBA All-Star est présenté dans la publicité “Rebound” de Kaiser Permanente, basé sur son retour de blessure.

Thompson raconte la publicité du début à la fin:

Vous ne prévoyez jamais de revers. Et cela ressemble généralement au pire moment possible. Ensuite, vous vous rendez compte, c’est la motivation de revenir encore plus fort.

Dans les dernières secondes de la publicité, l’écran affiche “documentaire à venir”. À l’avenir, les fans pourraient avoir un aperçu plus approfondi de ce que Thompson a traversé pendant la rééducation du genou qui l’a mis à l’écart pour toute la saison 2019-2020.

.