Klay Thompson prêche la patience dans les moments difficiles

Frustré.

C’est un mot que Draymond Green et Steve Kerr ont utilisé pour décrire leurs sentiments avec le dossier 10-36 que les Warriors ont compilé jusqu’à présent.

Green a décroché sa 12e faute technique de la saison lors de la défaite de mercredi soir 129-96 contre l’Utah Jazz, et après la compétition, Kerr a décrit la défaite comme “pas de plaisir”. Green, qui a raté 13 compétitions cette saison, est maintenant seulement quatre fautes techniques loin de purger une suspension obligatoire.

Bien qu’ils ne soient pas sur le terrain, Stephen Curry et Klay Thompson ont tous deux été des montages pour les jeunes Warriors cette saison, cependant, Glenn Robinson III partageant que lui et Thompson ont eu un échange sur le banc lors de ce qui est devenu la 12e défaite de l’équipe en 13 matchs.

Je parlais un peu à Klay au quatrième trimestre sur le banc et il m’a juste parlé et m’a dit que, vous savez, ces gars-là, nous avons beaucoup de jeunes gars, nous avons beaucoup de gars avec presque zéro à aucune expérience dans cette ligue, vous savez? et de fermer des matchs, de jouer à des matchs difficiles et de traverser la saison, je pense que c’est quelque chose qu’il faut apprendre et en quelque sorte être patient et s’en souvenir.

S’il serait facile de critiquer les jeunes guerriers pour leurs lacunes, cette saison devrait être considérée comme exactement ce qu’elle est – une année sabbatique tandis que le directeur général Bob Myers détermine quelles pièces conviennent à long terme et comment ramener l’équipe à jouer au championnat. basketball.

Ce qui est plus effrayant que le record des Warriors 10-36, c’est le fait que la saison prochaine, ils auront probablement un Stephen Curry en bonne santé, un Klay Thompson en bonne santé et ce qui est presque certainement un des cinq premiers choix du repêchage de la NBA de cette année. Il y a également eu des spéculations sur le fait qu’André Iguodala re-signera également avec le club.

Quand on regarde les choses de cette façon, il est assez facile de comprendre d’où vient Thompson.

