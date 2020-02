Knicks a eu des «conversations exploratoires» à propos de Kyle Kuzma

Après la semaine la plus difficile de tous les sports, les Lakers de Los Angeles tentent de faire avancer rapidement la date limite du commerce NBA 2019-2020.

Bien que les Lakers aient toujours le meilleur dossier de la Conférence de l’Ouest avec 3,5 matchs, il y a encore des points à améliorer pour les éliminatoires de la NBA 2020.

Comme les Lakers pourraient utiliser un meneur de jeu et un défenseur de l’aile, leur seul atout attrayant est Kyle Kuzma à la suite de l’échange Anthony Davis en juillet.

Avec le départ du président des Knicks de New York, Steve Mills et qui devraient être des vendeurs maintenant, ils auraient eu des «conversations exploratoires» avec les Lakers sur Kuzma, selon Shams Charania de The Athletic:

Knicks a eu des conversations exploratoires sur l’attaquant des Lakers Kyle Kuzma, selon des sources de la ligue @TheAthleticNBA @Stadium.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 4 février 2020

Selon Brad Turner du Los Angeles Times, ces conversations entre les Lakers et les Knicks se seraient désormais concentrées sur Marcus Morris:

Lakers / Clippers dans des conversations commerciales sur Marcus Morris de Knicks, sources. NY intéressé par Kyle Kuzma; aurait besoin du contrat de Danny Green pour travailler. NY voudrait déplacer Green dans une autre équipe. Clippers prêts à se séparer de Mo Harkless, mais comme Landry Shamet, que NY veut.

– Brad Turner (@BA_Turner) 5 février 2020

Plus de détails dès qu’ils seront disponibles.