Knicks a eu des discussions «exploratoires» avec les Lakers sur Kyle Kuzma

Le délai de négociation de la NBA est maintenant inférieur à 44 heures et il y a eu peu de mouvement sur le front commercial. En ce qui concerne les Lakers de Los Angeles, qui cherchent à améliorer leur équipe en vue d’une course potentielle à la finale de la NBA, les mouvements qu’ils finiront par faire dépendront probablement de leur choix de passer de l’attaquant de troisième année Kyle Kuzma.

Nous avons entendu le nom de Kuzma en relation avec Nemanja Bjelica de Sacramento et Derrick Rose de Détroit, mais nous l’avons entendu connecté à une autre équipe mardi soir: les New York Knicks, selon The Athletic’s Shams Charania.

Dans un tweet de suivi, Charania a rapporté que plusieurs équipes rivales avaient appelé à propos de l’attaquant des Knicks Marcus Morris.

Maintenant, il n’est pas clair s’il existe un lien réel entre les intérêts des Knicks à Kuzma et ceux des Lakers à Morris. Morris, cependant, est lié depuis l’été aux Clippers, qui pourraient chercher à ajouter Morris à leur équipe pour avoir un autre joueur qui peut prendre six fautes contre LeBron James.

Heureusement, tous les mystères qui flottent actuellement autour de la NBA concernant la date limite de transaction seront résolus avant 15 heures. Jeudi.

