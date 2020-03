Knicks aurait cherché à échanger contre Thunder PG Chris Paul

Les New York Knicks considèrent Chris Paul, le meneur d’Oklahoma City Thunder, comme une cible commerciale potentielle cet été, selon le journaliste d’ESPN, Frank Isola.

New York, essayant de trouver un sauveur de franchise, peut penser que Paul pourrait aider à renverser l’équipe. Paul a prouvé cette saison qu’il est toujours parmi les meilleurs joueurs et généraux au sol de la ligue.

Son leadership et ses compétences seraient un coup de pouce automatique pour les Knicks, qui cette année manqueront les séries éliminatoires pour la septième saison consécutive.

Ce n’est probablement pas un hasard si le nouveau président des Knicks, Leon Rose, est l’ancien agent de Paul.

Paul affiche en moyenne 17,5 points, 6,7 passes décisives et 4,9 rebonds par match cette année.

Son impact va au-delà du score traditionnel de la boîte: Paul est sans doute le meilleur joueur de l’embrayage cette saison.

Il a joué le plus de matchs avec un différentiel de cinq points au cours des cinq dernières minutes, selon NBA Advanced Stats. Ses 3,4 points par match au cours de cette période d’embrayage sont à égalité au quatrième rang parmi les joueurs qui ont au moins 20 de ces matchs (Paul a joué 41), et son pourcentage de buts sur le terrain de 54,9% est le deuxième meilleur de tous ceux dont le temps d’embrayage la moyenne des points est à un point du sien.

Il est logique que les Knicks le veuillent. Paul a joué un rôle clé dans le Thunder en pleine phase éliminatoire.

Ce qui pourrait leur faire hésiter, c’est le contrat et l’âge de Paul. On lui doit plus de 40 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons, ce qui mettrait New York en jeu pour environ 85 millions de dollars au total pour un joueur qui aura 35 ans au début de l’année prochaine.

Les Knicks pourraient facilement dégager la pièce, mais le voudraient-ils? C’est la première question à laquelle ils devraient répondre.

Quant à Oklahoma City, le Thunder doit se demander si son contrat en vaudra la peine à mesure que Paul vieillit et si l’équipe pourrait trouver une meilleure utilisation de l’argent.

.