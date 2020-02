Knicks et Warriors poursuivent les discussions avec Russell avant l’échéance

La veille de la date limite du commerce, les Golden State Warriors et les New York Knicks auraient poursuivi les négociations commerciales avec le meneur des Warriors D’Angelo Russell.

L’Athletic Shams Charania a tweeté que la poursuite des Knicks s’est poursuivie mercredi.

“Jusqu’à présent, Knicks n’a pas proposé de forfaits qui combleraient l’écart sur le prix de Golden State”, a tweeté Charania.

La dissidence semble provenir de négociations de projets de choix. C’est là que réside le véritable trésor des Knicks: New York possède tous ses propres choix de première ronde et les premiers rondes des Dallas Mavericks en 2021 et 2023 du commerce Kristaps Porzingis.

Begley a rapporté mardi que les discussions avaient porté sur l’attaquant de puissance Bobby Portis et le meneur Frank Ntilikina.

Si ce sont les joueurs proposés, il semble probable que les Warriors demanderaient un ou plusieurs choix en échange de Russell, qui marque en moyenne près de 24 points et plus de six passes décisives tout en tirant à 38% depuis l’extérieur de l’arc à l’âge de 23 ans. .

Cependant, Begley a tweeté, les Knicks pourraient ne pas être prêts à répondre aux demandes de choix.

Sur D’Angelo Russell, il n’y a pas de consensus de la part de NYK sur une volonté de renoncer aux choix de première ronde dont elle aurait probablement besoin pour débarquer le garde. https://t.co/AJCQfrOza2

– Ian Begley (@IanBegley) 5 février 2020

Ntilikina marque en moyenne six points, trois passes décisives et 2,3 rebonds en 21 minutes par match. Il a commencé 24 matchs avec les Knicks, mais le meneur Elfrid Payton a commencé tous ceux dans lesquels il a joué depuis le 21 décembre.

Portis affiche en moyenne 9,5 points et 5,3 rebonds en 21 minutes par match.

Alors que les Knicks réfléchissent à la valeur de Russell, ils sont également des avant-gardistes Marcus Morris, selon plusieurs rapports.

