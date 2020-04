Knicks, Nets et NBA font don d’un million de masques à New York

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé ce samedi que les New York Knicks, les Brooklyn Nets et la NBA, en collaboration avec Huang Ping, Consul général de Chine, a fait don d’un million de masques chirurgicaux à distribuer aux travailleurs essentiels de la ville de New York.

04/05/2020 à 08:45

CEST

EFE

En plus des masques, le propriétaire des filets, Joe Tsai, et son épouse, Clara Wu TsaiIls ont fait don de 1 000 ventilateurs pour augmenter les ressources pendant la pandémie de coronavirus.

“C’est un gros problème et cela va faire une différence significative pour nous”, a-t-il déclaré. Cuomo concernant la pandémie de coronavirus.

La NBA et la WNBA, en plus des joueurs et des équipes, ont promis 50 millions de dollars pour les efforts de secours liés au coronavirus qui développe la maladie mortelle de COVID-19.

Le groupe Alibaba, dont Tsai Il est cofondateur et vice-président exécutif, ayant déjà fait don d’un million de masques chirurgicaux et de 500 000 kits de test de coronavirus à New York.

Samedi matin, New York avait signalé plus de 113 700 cas de coronavirus et plus de 3 000 décès.

Selon l’Université John Hopkins, également depuis samedi, il y a plus de 300 000 cas de coronavirus aux États-Unis et plus de 8 100 décès.

