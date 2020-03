Knicks, Pacers et Rockets, avec position irresponsable coronavirus

Incroyable mais vrai. Heures avant Rudy Gobert testé positif pour le coronavirus, la NBA était déjà claire sur le fait qu’elle devait prendre de sérieuses mesures restrictives pour empêcher la propagation de la maladie. Il y a quelques heures, des informations surprenantes sont apparues qui ne font que démontrer la dérive absolument incompréhensible New York Knicks, tant dans le sport que dans la gestion. Et c’est que malgré le fait que le commissaire avait déjà mis en garde contre un risque sérieux pour toutes les personnes liées à la ligue, ceux de la Big Apple ont envoyé un message qui a scandalisé tous les responsables de la ligue et cela semble incompréhensible.

Sources ESPN: Outre les Knicks, deux autres équipes du conseil des gouverneurs ont appelé mercredi à exprimer leurs réserves sur l’élimination des fans des matchs sans avoir reçu au préalable un mandat gouvernemental officiel pour le faire: Houston et Indiana. https://t.co/ikwsRQ7Agq

Les New York Knicks ils voulaient continuer avec la normalité avec le NBA. Toutes les franchises ont supposé la nécessité de jouer quelques matchs sans public jusqu’à ce que la situation soit un peu éclaircie, mais les New-Yorkais ont fait part de leur intention de continuer à jouer portes ouvertes s’il n’y avait pas d’interdiction expresse. S’il est vrai que Indiana Pacers et les Houston Rockets Ils ont également été surpris par son message, il ne peut être comparé à ce qui a été transmis par les Knicks.

Et c’est que les Texans et ceux d’Indianapolis ont transmis leur petite prédisposition à se conformer à la recommandation de jouer à huis clos, bien qu’ils aient proposé l’option d’arrêter la compétition pendant trois ou quatre semaines et de se terminer plus tard. Ils ont considéré qu’un spectacle comme celui de NBA Sans fans, cela n’avait aucun sens, ils ont donc proposé une alternative, bien que leur refus catégorique de se conformer à une recommandation ait suscité beaucoup d’indignation dans la gestion de la ligue. Bref, trois franchises qui sont à noter, bien qu’aucune comme celle des New York Knicks, qui continuent de perdre en prestige.

Les Rockets ont préféré une pause de 3-4 semaines qui permettrait à la NBA de jouer dans l’été, ont déclaré des sources. Ils étaient moins enthousiastes à l’idée de jouer à des jeux à court terme sans fans. https://t.co/RY3SKtfTM3

