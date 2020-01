Knicks parmi les équipes pour ne pas repérer le ballon LaMelo en NBL

La blessure de LaMelo Ball a non seulement fait dérailler sa carrière dans la Ligue nationale de basket-ball (NBL), mais peut également avoir eu un impact sur son avenir potentiel en NBA. Avec lui à mi-chemin à travers le monde, tous les scouts et directeurs généraux de la NBA n’ont pas été en mesure de planifier des voyages pour scouter Ball en personne.

Selon les témoignages, les New York Knicks faisaient partie de ces équipes. Dans un article pour le New York Post, Marc Berman a révélé que ni le président Steve Mills ni le directeur général Scott Perry n’étaient allés en Australie avant la fin abrupte de la saison de Ball.

Selon une source, les Knicks n’ont jamais eu la chance de voir l’attaquant de 6 pieds 7 pouces en direct Down Under. Brass avait planifié le voyage pour ce mois.

D’une part, il est difficile de blâmer l’équipe car le dépistage est souvent un processus d’un an avec de nombreux arrêts tout au long de l’année. Le seul propriétaire à avoir définitivement assisté à un match d’Illawarra cette saison était le directeur général de Charlotte Hornets, Mitch Kupchak.

Mais la saison NBL ne se poursuit que jusqu’à la mi-février. Attendre jusqu’en janvier pour faire du dépistage laisse ouverte une multitude de possibilités qui pourraient mal tourner. C’est une situation difficile. Cependant, Ball aura amplement l’occasion de s’entraîner individuellement pour les équipes avant que le brouillon et la vidéo des jeux ne soient disponibles.

Les Knicks et Ball ont été liés plusieurs fois cette année. Lonzo Ball a récemment déclaré que LaMelo conviendrait parfaitement à New York. Les Knicks eux-mêmes n’ont pas été liés comme étant intéressés, mais leur besoin de garde et leur position probable près du haut de la loterie en font un appariement naturel.

