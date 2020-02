Knicks prévoit d’embaucher d’anciens associés de LeBron, Rose et Wesley

Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Et dans le cas des New York Knicks, qui subissent à nouveau un changement de régime sous le propriétaire James Dolan, ils remettent leur franchise à des mains de confiance qui en savent beaucoup sur la gestion du spectacle à New York. Mais cette fois, plutôt que d’influencer dans l’ombre, ils seront au premier plan.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que les Knicks de New York concluent un accord pour faire entrer le super agent de la CAA, Leon Rose, dans l’équipe pour être leur nouveau président. Mais il y a une autre ride intéressante, comme le rapporte Shams Charania de The Athletic, que Rose amènera son confident, William Wesley, autrement connu sous le nom de «World Wide Wes».

Il n’y a pas si longtemps, «la CAA dirigeait les Knicks» était un peu partout dans la ligue. Cependant, les Knicks étaient au moins bons lorsque la CAA a empilé son équipe avec des clients au début de la décennie, comme la saison 2012-13 au cours de laquelle ils ont remporté plus de 50 matchs et se sont rendus au deuxième tour des séries éliminatoires. Les Knicks tentent également clairement de suivre le plan de réussite qui a été suivi par les Golden State Warriors (Bob Myers) et Los Angeles Lakers (Rob Pelinka), en tant que deux équipes qui ont prospéré avec d’anciens agents de joueurs au front-office.

Wesley, bien qu’il ne soit pas techniquement un agent, travaille pour la CAA depuis des décennies et a développé une relation très forte avec les joueurs de la NBA dans toute la ligue, y compris LeBron James. Il a même été enregistré dans des chansons de Drake et Jay-Z. Wesley et Rose étaient tous deux des éléments forts du camp de LeBron lors de “The Decision” en 2010. Quelques années plus tard, James a finalement quitté pour rejoindre Klutch Sports après que Rich Paul a quitté la CAA pour démarrer sa propre agence.

Maintenant que LeBron est à Los Angeles dans un avenir prévisible, il n’y a aucun moyen pour les Knicks de revenir en arrière en 2010 et de le ramener à New York. Cependant, il sera intéressant de voir ce que font ses anciens collègues maintenant qu’ils ont la chance de ramener les Knicks à la pertinence.

