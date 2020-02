Knicks vs 76ers Choix de paris, cotes et prédictions de paris: les Sixers rouleront-ils sans étoiles?

Knicks à 76ers pronostics, cotes et pronostics de paris

Spread: Sixers -6,5

Plus / Moins: 210

Heure: 19 h ET

Les Philadelphia 76ers ont subi deux défaites mercredi soir. Non seulement ils ont été battus par les humbles Cavaliers de Cleveland, mais ils ont perdu leur centre étoile Joel Embiid à une autre blessure cette saison. Ils rentrent chez eux dans leur forteresse pour affronter les Knicks de New York lors de la deuxième nuit consécutive, cherchant à remporter une victoire avec leur équipe sans personnel.

Découvrez comment notre équipage parie sur le match de ce soir ci-dessous.

La tendance des paris à connaître

Les Knicks, croyez-le ou non, ont une fiche de 3-0 contre l’écart (ATS) contre les 76ers cette saison. Parmi les cinq équipes contre lesquelles les 76ers n’ont pas couvert l’écart contre cette saison (Mavericks, Thunder, Magic, Pacers), les Knicks sont la seule équipe actuellement absente du tableau d’après-saison.

Brandon Anderson: Pas d’embiid, pas de problème?

La ligne à Philadelphie est tombée avec les 76ers manquant à la fois Ben Simmons et Joel Embiid. Il a ouvert à -7,5 alors que Simmons était déjà sorti et a maintenant chuté à -6,5 avec Embiid confirmé également manquant.

Mais voilà: ce sont toujours les Knicks.

Philly pourrait également manquer Al Horford ou Tobias Harris, et les Sixers devraient toujours s’occuper des affaires contre les 17-41 Knicks. N’oubliez pas, les Sixers sont presque imbattables à domicile, avec une fiche de 27-2. Je ne m’attends pas à ce que la victoire n ° 28 soit trop difficile, car Philly aura toujours les trois meilleurs joueurs sur le terrain.

Le PICK: 76ers -6,5

Malik Smith: attendez-vous à une infraction laide

Depuis que le calendrier est passé à 2020, les Knicks et les 76ers ont été deux des pires infractions du classement NBA dans les cinq derniers en termes d’efficacité offensive au cours de cette période.

On pourrait penser que cela a beaucoup à voir avec Embiid absent pendant neuf matchs avec une blessure à la main, mais les Sixers avaient en fait une note offensive légèrement meilleure avec lui hors du terrain. Avec ou sans Simmons et Embiid, cette attaque a eu du mal.

En plus de cela, nos pourcentages de paris sur Action Network montrent que 90% de l’argent parié est en dessous malgré seulement 55% des billets prenant le même côté du total. Cela devrait être un signe suffisamment grand pour soutenir une affaire à faible score.

Le choix: moins de 210

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.