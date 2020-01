Kobe Bryant, 41 ans, décède dans un accident d’hélicoptère à Calabasas

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Kobe Bryant est l’un des nombreux morts dans un accident d’hélicoptère enflammé dans la banlieue de Los Angeles à Calabasas. TMZ a été le premier à annoncer la nouvelle de la mort de Bryant, qui a également été confirmée par les informations locales d’ABC à Los Angeles.

Selon TMZ, la femme et les enfants de Bryant n’étaient pas à bord avec lui. Il laisse dans le deuil son épouse Vanessa et ses quatre filles, Gianna, Natalia, Bianca et leur nouveau-né, Capri.

Il y a moins de 24 heures, Bryant envoyait des messages de félicitations à LeBron James après que James ait dépassé Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA. Plusieurs joueurs de la NBA, actuels et anciens, se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur chagrin et leur incrédulité.

Dallas Mavericks garde Luka Doncic

Le gardien des Portland Trail Blazers Damian Lillard

Miami Heat légende et rival de Kobe Bryant, Dwyane Wade

L’attaquant des Clippers de Los Angeles Paul George

Nous mettrons à jour cette histoire à mesure que de plus amples informations sur l’accident tragique et la mort de Kobe Bryant seront disponibles.

