Kobe Bryant a eu une course dominante contre les Rockets de Houston

Au cours de sa carrière de 20 ans dans la NBA. le regretté Kobe Bryant a eu de nombreuses confrontations de haut niveau contre les Houston Rockets.

Comme ce fut le cas pour la plupart des équipes, et en particulier ses rivaux dans la Conférence de l’Ouest, cela n’a souvent pas bien fini pour l’adversaire de Bryant.

Bryant a participé à 61 matchs en carrière en saison régulière contre les Rockets de 1996 à 2016, les Lakers de Los Angeles s’étant classés 35-26 (0,574) lors de ces compétitions. Le futur garde du Temple de la renommée a récolté en moyenne 26,6 points, 5,4 rebonds, 4,9 passes décisives et 1,5 interception par match.

Mais Bryant et les Lakers ont vraiment fait leurs dégâts contre les Rockets en séries éliminatoires. Au cours de sa carrière, les Lakers ont été un parfait 3-0 en séries éliminatoires contre Houston – y compris une victoire de 3-1 au premier tour de 1999, une victoire de 4-1 au premier tour de 2004 et un triomphe de 4-3 en 2009. deuxième tour.

Dans ces trois séries éliminatoires, Bryant a récolté en moyenne 24,2 points, 5,8 rebonds, 5,0 passes décisives et 2,3 interceptions par match.

Combinant les séries éliminatoires et la saison régulière, Bryant a marqué plus de 40 points neuf fois contre les Rockets, dont trois matchs de plus de 50 points.

Le premier match de Bryant contre les Rockets a eu lieu dans l’ancienne arène de Houston, The Summit, le 12 novembre 1996. Alors âgé de seulement 18 ans et tout juste sorti du lycée, Bryant a marqué deux points en seulement cinq minutes.

Le dernier match de Bryant contre Houston a eu lieu le 10 avril 2016 au Toyota Center, et c’était son avant-dernier match en NBA. Il a marqué 35 points en seulement 27 minutes, mais les Rockets ont eu un peu de revanche avec une victoire de 130-110. James Harden a ouvert la voie à Houston avec 40 points et 13 passes décisives.

Plus tôt cette semaine, Bryant est décédé à 41 ans dans un tragique accident d’hélicoptère. Toutes les personnes à bord sont décédées, y compris sa fille de 13 ans, Gianna. Cela a permis de recentrer l’attention sur l’héritage historique de Bryant, sur et en dehors du terrain de basket.

Au cours de sa carrière de 20 ans, Bryant a été cinq fois champion de la NBA; un All-Star de 18 fois; et un MVP, parmi ses nombreuses distinctions. Il est également le quatrième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Attendez-vous à ce que les Rockets honorent Bryant à leur manière ce vendredi, qui est le premier match à domicile de l’équipe depuis la tragédie.

Le match télévisé national de vendredi contre Dallas débute maintenant à 18 h 30. heure locale, ce qui permettra à ESPN de diffuser une cérémonie d’avant-match sur le terrain depuis Los Angeles avant la deuxième partie du match double. Ce sera le premier match à domicile des Lakers depuis le décès de Bryant.

.