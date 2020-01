Kobe Bryant a joué au basket comme s’il n’y avait pas de lendemain

Kobe Bryant était un maître comploteur, toujours avec deux longueurs d’avance en ce qui concerne l’image de marque, le traçage de ses entreprises, la construction de son savoir. Il calculait dans le meilleur et le pire sens du terme. Il a acquis une compréhension approfondie de la façon de jouer des personnalités et des médias assez tôt.

Kobe était clairement un joueur d’échecs en ce qui concerne son travail hors court – stratégique et impitoyablement efficace. Il a passé des heures à travailler méticuleusement sur le métier de basket-ball, notamment son jeu de jambes, qui était le meilleur parmi tous les gardes que la ligue ait jamais vus. Il était obsédé par la perfection de la minutie qui pouvait lui donner un avantage, aussi petit soit-il.

La célèbre illustration de Jacob Weinstein du premier livre FreeDarko de Kobe construisant un navire dans une bouteille avec des tentatives antérieures écrasées autour de lui reste le meilleur moyen de capturer la concentration et l’obsession de Kobe.

C’était toujours en plein contrat avec Kobe dans les affres du basket sous les lumières vives. Kobe a toujours joué comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Kobe n’a jamais eu de difficulté à saisir l’occasion au quatrième trimestre ou au match 7, car il a joué chaque minute comme si c’était le moment critique et chaque match comme une série éliminatoire en dépendait. Il manquait des tirs et échouait parfois, mais jamais parce qu’il ne voulait pas mettre l’équipe sur ses épaules et la porter. Il n’avait jamais peur du moment, jamais peur de manquer.

Il a tout mis en jeu tous les soirs, sans jamais hésiter ni calculer l’impact de ses décisions.

Bien sûr, il pouvait jouer dans ce style avec tant de confiance et de succès en raison de tout le travail qu’il avait méthodiquement mis dans son jeu pendant ses entraînements obsessionnels. Il s’est fait un joueur de basket-ball aussi parfait que possible avec ses outils physiques – il n’y avait aucun avantage que Kobe avait ignoré en se fabriquant lui-même.

Sauf, bien sûr, que la passion avec laquelle il jouait n’a pas changé, ce qui l’a souvent amené à prendre chaque coup d’embrayage, dont certains lui ont manqué en raison d’un déséquilibre ou d’une bonne garde. Parfois, son abandon blessait les Lakers. Cela leur a presque coûté au moins un championnat (2010).

Cette dichotomie a contribué à faire de Kobe un joueur si fascinant. La combinaison d’un savoir-faire méticuleux et d’une confiance irrationnelle a créé quelque chose de magique.

Parfois, le travail méticuleux ressemblait souvent à une feinte, un spectacle pour que les caméras construisent sa tradition. Ce n’est que ces dernières années que Kobe a décollé de ce que nous pensions être un voile, nous avons réalisé que ce que nous considérions comme le positionnement était vraiment lui tout le long.

Le Black Mamba n’était pas un acte: Kobe était le mamba noir personnifié, jouant “Moonlight Sonata” sur son piano pour apaiser son esprit après une perte difficile et frapper les poids à 5h30 le lendemain matin; trier son propre Achille déchiré pour effectuer les lancers francs avant d’être embarqué; hurlant de battre le s ** t hors des ours métaphoriques.

Ce n’était jamais tant qu’il était psychotiquement détaillé et concentré sur les marges de la minutie et aussi obsédé d’être la star la plus brillante tous les soirs. C’est qu’il était psychotiquement détaillé et concentré sur les marges de la minutie parce qu’il était obsédé d’être la star la plus brillante tous les soirs. Et il savait qu’en raison de ses talents prodigieux et de son éthique de travail légendaire, personne n’était aussi préparé que lui.

Il voulait prendre chaque coup et était prêt à traiter chaque match comme son dernier parce qu’il ne voyait pas d’autre choix en la matière. Il savait ce qu’il avait fait pour se préparer pour le moment. Il pouvait compter là-dessus.

Ce style de jeu, soutenu par tout le travail qu’il nous a laissé jeter un œil, est la raison pour laquelle Kobe est le joueur préféré de votre joueur préféré. Et c’est pourquoi il est à la fois vrai de dire qu’il n’y aura jamais d’autre Kobe Bryant et qu’il y a mille petits Kobe Bryants. Il a enseigné à une génération comment travailler comme s’il n’y avait pas de toit sur la perfection et comment jouer comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Aucun commentaire sur la vie ou l’héritage de Kobe n’est complet sans discussion sur le crime horrible dont il a été accusé en 2003. Un employé de l’hôtel de 19 ans au Colorado a accusé Kobe de viol, et il a été inculpé. Les procureurs ont abandonné les charges lorsque la victime présumée a refusé de témoigner. Bryant a réglé une poursuite civile avec la victime présumée tout en maintenant son opinion selon laquelle la relation sexuelle était consensuelle.

À la suite de l’affaire, Bryant a perdu ses avenants et sa popularité a chuté de manière significative (comme en témoignent les ventes de maillots plus faibles). Finalement, Kobe a retrouvé ses approbations et sa popularité sans un jugement satisfaisant pour beaucoup. Une grande partie de l’image que nous identifions maintenant avec Kobe, y compris le Black Mamba, est née de cette période.

Toutes les images dont nous parlons ici ont suivi les allégations de comportement horrible, mais à mon avis, elles n’ont pas été une réponse. Il est également important de ne pas confondre la discussion de ses actions hors du terrain avec la conversation beaucoup plus étroite sur son identité de joueur de basket-ball. C’est ainsi que je vois l’image compliquée et difficile qu’il laisse. Il est parfaitement compréhensible que d’autres le voient différemment. Je respecte pleinement cela.