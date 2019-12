Kobe Bryant à la une des candidats au Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial de 2020

La légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, fait la promotion des candidats 2020 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

La légende des San Antonio Spurs Tim Duncan et la légende des Timberwolves du Minnesota Kevin Garnett sont parmi les candidats.

Les finalistes seront annoncés lors du Week-end NBA All-Star 2020 à Chicago (février) et les intronisés seront plus tard dévoilés lors du Final Four à Atlanta (avril).

Après une finale de carrière de 60 points contre l'Utah Jazz pour conclure la saison NBA 2015-16, Bryant s'est arrêté à Springfield, Massachusetts une fois qu'il est devenu éligible.

À l'origine le choix n ° 13 lors du repêchage de la NBA en 1996 par les Charlotte Hornets, Bryant a été rapidement échangé aux Lakers pour Vlade Divac où il a passé ses 20 saisons entières là-bas.

Mis en évidence par les cinq championnats en sept apparitions en finale de la NBA, Bryant est un joueur le plus utile de la NBA et un joueur le plus utile de la finale de la NBA.

Kobe Bryant, Los Angeles #Lakers:

5X champion NBA,

2X NBA Finals MVP,

1X NBA MVP,

18X NBA All-Star,

4X NBA All-Star Game MVP,

11X All-NBA First Team,

9X NBA All-Defensive First Team,

2X champion de la NBA,

1X champion NBA Slam Dunk Contest,

1X gagnant des Oscars,

& 1X Emmy gagnant. pic.twitter.com/dfkzuFVUPY

En tant que troisième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, Bryant a récolté en moyenne 25,0 points, 5,2 rebonds et 4,7 passes décisives en 1 346 matchs.