Kobe Bryant à LeBron James: & # 039; Continuez à faire avancer le jeu & # 039;

Il a fallu beaucoup de temps pour arriver et après que LeBron James ait finalement dépassé Kobe Bryant pour être n ° 3 sur la liste de pointage de la NBA samedi soir dans la ville natale de Kobe à Philadelphie, Bryant a continué à être aussi gracieux qu’il était en tête jusqu’à LeBron le dépassant alors que James n’a plus que Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar devant lui.

Ce ne fut pas une nuit parfaite pour LeBron et les Lakers alors qu’ils ont perdu contre les Sixers samedi soir, incapables de surmonter un terrible départ. Ils ont eu une brève tentative de retour qui les avait fait vivre au quatrième trimestre, mais ils ont finalement perdu par 17. Néanmoins, Bryant s’est assuré d’honorer LeBron en le dépassant plusieurs fois.

Continuer à faire avancer le jeu @KingJames. Beaucoup de respect mon frère # 33644

– Kobe Bryant (@kobebryant) 26 janvier 2020

Voir ce post sur Instagram

Sur # 2 @kingjames! Continuez à développer le jeu et à tracer la voie pour le prochain.

Un post partagé par Kobe Bryant (@kobebryant) le 25 janvier 2020 à 20h18 PST

L’une des plus grandes hypothèses de l’histoire de la ligue est de savoir ce que cela aurait été si Kobe et LeBron avaient déjà joué l’un contre l’autre en finale. C’est quelque chose auquel LeBron pense toujours, mais avec le recul, cela permet aux fans de Kobe d’accepter plus facilement le dernier jalon. En théorie, au moins.

en relation

LeBron James surpasse Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA

Kobe Bryant sur LeBron James le dépassera bientôt sur la liste de tous les temps: & # 039; Je pense que c’est génial & # 039;

Email

S’inscrire

Vous aimez cet article?

Inscrivez-vous à la newsletter par e-mail de LeBron Wire pour recevoir nos meilleurs articles dans votre boîte de réception chaque matin

Une erreur est survenue

Veuillez saisir à nouveau votre adresse e-mail.

Merci pour votre inscription!

Vous recevrez désormais chaque jour les meilleures histoires de LeBron Wire directement dans votre boîte de réception.

.