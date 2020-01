Kobe Bryant a partagé un lien avec Russell Westbrook, James Harden

Les stars des Houston Rockets, James Harden et Russell Westbrook, ont toujours semblé partager un lien spécial avec la légende de la NBA, Kobe Bryant.

Bien que les trois hommes soient d’anciens MVP de la garde, leurs liens sont beaucoup plus profonds que cela. Harden et Westbrook étaient des enfants qui grandissaient près de Los Angeles lorsque Bryant a remporté ses trois premiers titres NBA dans le triplé des Lakers de 2000 à 2002, leur donnant un aperçu de sa grandeur.

“Enfant, j’ai admiré Kobe Bryant”, a déclaré Harden en 2018.

Harden a poursuivi:

Ce que je pouvais retenir, c’était qu’il était passionné. Il se moquait de ce que les gens disaient de lui. Il n’était qu’un gagnant. Il a fait tout ce qu’il fallait pour gagner des matchs, gagner des championnats, et c’est pourquoi il est une légende.

Avec Westbrook entrant dans la NBA en 2008 et Harden en 2009, chacun a affronté Bryant pendant plusieurs années sur le terrain avant sa retraite en 2016. Ces combats comprenaient une paire de séries éliminatoires entre les Lakers et Thunder en 2010 et 2012, lorsque les deux stars actuelles de Houston jouaient encore pour Oklahoma City.

Les trois joueurs étaient alors coéquipiers aux Jeux olympiques d’été de 2012, lorsque l’équipe nationale américaine de basketball masculin a remporté l’or à Londres.

Dimanche, Bryant est décédé dans un tragique accident d’hélicoptère près de Los Angeles. Il avait 41 ans. Toutes les personnes à bord sont décédées, y compris la fille de Bryant, âgée de 13 ans, Gianna.

Bien que les Rockets aient joué un match de basket-ball plus tard dans la journée, Harden et Westbrook n’ont pas parlé aux médias après sa conclusion – probablement en raison de toutes les émotions intenses de dimanche.

Voici un retour sur l’histoire de chaque homme avec Bryant au fil des ans.

Russell Westbrook

Le 30 avril 2010, les Lakers de Bryant ont résisté de peu au Thunder, 95-94, lors du sixième match du premier tour. Cela a remporté la série pour le champion en titre Lakers, qui a également remporté le titre NBA 2010.

Mais le talent du jeune Thunder – mené par Westbrook, Harden et Kevin Durant – était indéniable. Et Bryant, en tant qu’historien du basket-ball notoire, en avait pris note. Howard Beck, alors avec le New York Times, a décrit la scène d’après-match du match 6:

Vendredi soir, Kobe Bryant et Pau Gasol, deux piliers d’une équipe championne en titre, étaient en route pour la salle d’entrevue, après avoir terminé le Thunder dans une série difficile au premier tour.

Kevin Durant et Russell Westbrook, les jeunes canons du Thunder, étaient sur le point de sortir, après avoir finalement succombé à la taille et au bon sens des Lakers.

Bryant a salué Durant et Westbrook comme un père approbateur le ferait après une bataille animée sur l’allée. Il leur a dit qu’ils étaient «quelques mauvais» quelque chose, quelque chose, en utilisant une phrase qui ne peut pas être répétée ici. Il le voulait comme un compliment.

“Heureux que nous ayons fini avec vous les gars”, a déclaré Bryant, semblant épuisé et un peu exaspéré.

Quelques années plus tard, alors que Bryant entrait dans le crépuscule de sa riche carrière en NBA, le futur Temple de la renommée a été invité dans une interview si l’un des joueurs actuels de la ligue lui rappelait lui-même.

Réponse de Bryant:

Westbrook joue méchant. Il joue méchant comme moi. Avec une agression, à peu près la façon dont j’ai joué.

Lors de sa dernière saison NBA en 2015-16, Bryant a qualifié Westbrook de “joueur le plus athlétique contre lequel j’ai jamais joué” au cours de ses 20 saisons.

L’admiration allait dans les deux sens, bien sûr. Lorsque Bryant a terminé sa carrière dans la NBA avec un record de 60 points lors de son dernier match le 13 avril 2016, Westbrook a publié sa réaction étonnée sur les réseaux sociaux.

Lorsque Westbrook est entré dans l’histoire l’année suivante en devenant le premier joueur de la NBA depuis Oscar Robertson en 1961-1962 à faire en moyenne un triple double, Bryant l’a défendu avec passion sur Twitter lorsque Westbrook a été accusé de rechercher ces numéros à deux chiffres.

À la fin de la saison 2016-2017, qui a comporté un débat passionné de MVP autour de la ligue entre Westbrook d’Oklahoma City et Harden de Houston, Bryant a déclaré qu’il se voyait dans les deux joueurs.

Westbrook a finalement remporté le prix de cette saison.

James Harden

Harden était dans sa saison recrue au cours de cette série éliminatoire des Lakers-Thunder 2010 susmentionnée, et il n’avait pas encore eu sa percée de superstar.

Un peu plus d’un an plus tard, Bryant savait que cela allait changer.

Pendant le lock-out de la NBA 2011, avec des joueurs interdits de s’entraîner dans les installations de l’équipe, Bryant et Harden ont tous deux joué dans un match de ramassage de la Drew League à Los Angeles. Le jeu est rapidement devenu légendaire, Bryant marquant 45 points et Harden terminant avec 44.

Bien que Bryant ait naturellement frappé le coup gagnant, il a vu dans Harden quelque chose qu’il savait juste destiné à la célébrité. Bryant a également dit aux gens autour de lui.

Selon le centre vétéran Tyson Chandler, qui joue maintenant avec Harden et Westbrook on the Rockets, voici comment cela s’est passé:

Il a parcouru un long chemin. … Kobe me l’a dit pendant le lock-out. Nous jouions au micro et James était là. Kobe était comme, après un match de ramassage, nous étions assis, glaçage, il était comme, “Il va être le suivant après moi.”

J’étais comme, “Vraiment?” C’était un jeune James. était comme, “Il va être le prochain après moi.”

Je me dis: «Si vous le dites. Vous savez mieux que quiconque. »Et il l’a prouvé. James, le travail qu’il a fait pour atteindre le niveau où il se trouve actuellement, se battre pour MVP chaque année, vous devez retirer votre chapeau. Vous n’y arrivez pas seulement. C’est du travail. C’est beaucoup de travail, que l’on ne voit pas, derrière des portes closes.

Depuis lors, Harden est devenu MVP et en est à sa troisième saison consécutive en tant que meilleur buteur de la NBA. Sa moyenne actuelle de 36,1 points par match est la plus élevée de tous les joueurs de la NBA depuis plus de 30 ans.

En 2015, lors d’une apparition sur le Jimmy Kimmel Live! show, on a demandé à Bryant avec quel joueur NBA actuel il allait commencer une équipe.

Il a choisi Harden.

Bryant était encore un joueur NBA actif à l’époque. Bien que Steph Curry de Golden State ait remporté le prix MVP 2014-15, tel que voté par les médias, Bryant a déclaré après la saison qu’il pensait que Harden (qui avait terminé deuxième) aurait dû être le vainqueur.

Vers la fin de la saison 2017-18, lorsque Harden a finalement remporté le titre de MVP, Bryant a offert une approbation encore plus forte de la star de Houston.

En avril 2018, Bryant a parlé à USA TODAY Sports de la course MVP de cette année, dans laquelle la superstar actuelle des Lakers, LeBron James, a terminé deuxième.

Commentaires de Bryant:

James a fait tant de choses tout au long de la saison.

Ça doit être James. Je ne comprends vraiment pas le débat sur le choix de quelqu’un d’autre. Je ne comprends pas. Qu’est-ce que ce gars doit faire? Je veux dire au cours des trois dernières années, le gars a été complètement éteint, et maintenant vous voulez toujours vous asseoir ici et débattre de qui devrait être le MVP quand il mène la ligue en marquant ses passes décisives sont hors des charts, ils ont le meilleur record dans la ligue.

S’il ne gagne pas MVP cette année, que diable est-il censé faire pour gagner MVP, en moyenne 40, 15 et 15? Je veux dire, allez maintenant. Trop c’est trop.

Il a fait des commentaires similaires à ESPN quelques jours plus tard. “Je ne sais tout simplement pas ce qu’il lui reste à faire”, a déclaré Bryant à propos de Harden.

Ces exemples ne sont qu’un petit échantillon des éloges et de l’admiration dont Bryant a fait preuve envers Westbrook et Harden au fil des ans. Tout cela explique pourquoi il est si difficile pour les stars de Houston et d’innombrables autres joueurs de la NBA de faire face à l’événement tragique de dimanche.

Au cours de sa carrière légendaire de 20 ans avec les Lakers, Bryant a été cinq fois champion de la NBA; deux fois MVP et champion des scores; et un All-Star à 18 reprises, parmi ses nombreuses distinctions.

Bryant laisse dans le deuil son épouse, Vanessa, et trois autres filles.

.