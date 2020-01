Kobe Bryant a rarement regardé le basket-ball jusqu’à ce que sa fille s’intéresse

Kobe Bryant a fait un très bon travail en se retirant du basket-ball après s’être retiré du sport et des Lakers de Los Angeles après la saison NBA 2015-16.

Il est devenu rare de le voir aux matchs des Lakers, mais il a travaillé avec quelques joueurs et a refusé toutes les rumeurs d’un retour au front-office ou au personnel d’entraîneurs.

Tout cela pour dire que Bryant était très à l’aise avec sa vie après le basket-ball. C’est tellement le cas qu’il a tout à fait admis ne plus regarder le basket aussi souvent. Il a dit que ce qui l’avait ramené au basket-ball était le fait que sa fille, Gianna Bryant, était devenue fan de ce sport.

Bryant a expliqué à quel point il regardait à peine le basket-ball jusqu’à ce que sa fille s’y lance, via le podcast «All The Smoke» avec Matt Barnes et Stephen Jackson:

«Tu sais ce qui est drôle? Donc, avant que Gigi ne se lance dans le basket, je la regardais à peine… mais maintenant qu’elle est dans le basket, nous regardons tous les soirs. »

Avec la fille de Bryant maintenant fan du jeu, il a révélé ses joueurs préférés:

«Elle aime beaucoup regarder Trae Young, elle a beaucoup regardé Luka Doncic, elle regarde James Harden, elle regarde Russell Westbrook… Je veux dire qu’elle regarde Bron.»

Il est facile de dire que la fille de Bryant l’a ramené au basket-ball car il semble qu’il ait été beaucoup plus aux yeux du public cette année par rapport à toute autre année de sa retraite. Il a réalisé des interviews télévisées, assisté à des matchs des Lakers et, dans l’ensemble, il est devenu plus fan du jeu.

Bryant étant autour du basket-ball et des Lakers sera toujours une chose excitante pour les fans car il est probablement l’un des athlètes les plus respectés de l’histoire du sport à Los Angeles. Avec un peu de chance, il continue d’être présent autant que possible dans le sport, surtout si une ou plusieurs de ses filles poursuivent une carrière dans le basket-ball.

De plus, si cette équipe des Lakers réussit dans les séries éliminatoires de la NBA 2020, il y a fort à parier que Bryant emmènera sa fille à un match éliminatoire ou même à une finale.

C’est une couche supplémentaire d’enthousiasme au cours de la saison 2019-2020 de la NBA de voir Bryant revenir, car cela montre à quel point les Lakers ont fait du chemin depuis sa retraite et à quel point il est excitant d’être fan.