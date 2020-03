Kobe Bryant a un quatrième match consécutif en 50 points

Une semaine plus tôt, la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a commencé l’une des séquences de scores les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. Et le 23 mars 2007, il a gardé le cap pour un dernier match dans ce qui était une autre victoire des Lakers.

Kobe a marqué 50 points pour le quatrième match consécutif et les Lakers ont prolongé leur séquence de victoires en battant les Hornets de La Nouvelle-Orléans, 111-105. Ce qui était vraiment impressionnant à propos de cette performance, c’était l’efficacité de Kobe à atteindre le jalon.

Il a réussi 16 des 29 tirs tout en renversant les 16 lancers francs. Bryant a ajouté sept rebonds et un bloc tout en retournant le ballon une seule fois en 47 minutes. Inutile de dire que la fatigue n’a pas été un facteur dans ce dossier.

C’était vraiment incroyable de voir Kobe porter à lui seul les Lakers offensivement car il n’avait que très peu d’aide à cette fin. Cependant, ce jour-là dans l’histoire des Lakers, Lamar Odom a terminé avec 15 points, 10 rebonds et six passes décisives.

Le seul autre Laker à deux chiffres était Kwame Brown qui a marqué 10 points, mais il n’a pas réussi un seul rebond.

Et les Lakers avaient besoin de chaque morceau de la performance de Kobe alors que la jeune équipe des Hornets leur donnait tout ce qu’ils pouvaient gérer.

Chris Paul a terminé avec 28 points, 12 passes décisives et quatre interceptions, tandis que Tyson Chandler a dominé la peinture avec 22 points et 22 rebonds. Au final, ce n’était pas suffisant car Kobe ne se verrait pas refuser la victoire.

Ce qui est oublié de cette séquence, c’est qu’elle a vraiment sauvé la saison des Lakers. L’équipe avait perdu sept matchs de suite avant que Kobe n’en ait assez et prenne les choses en main. Même dans le match suivant, lorsque la séquence s’est finalement terminée, Bryant a été tenu à 43 points pour les piétons, mais les Lakers ont encore gagné.

Cette séquence a plus ou moins poussé l’équipe en séries éliminatoires. La folie de notation de Kobe était l’affaire des légendes, et la seule autre personne à avoir une telle séquence était Wilt Chamberlain qui a défié toute logique de notation.

Kobe était vraiment un joueur spécial à voir et cette séquence a été l’un des exploits les plus impressionnants de sa carrière.