Kobe Bryant allait aider Dwight Howard au concours NBA Slam Dunk 2020

Il y a sans aucun doute une histoire négative associée à la relation entre Dwight Howard et Kobe Bryant après le premier passage de l’ancien avec les Lakers de Los Angeles.

Cependant, le retour d’Howard chez les Lakers au cours de la saison 2019-2020 de la NBA et ses nouvelles perspectives sur le jeu de basket-ball se sont prêtés à un grand arc de rachat ainsi qu’à une deuxième chance avec Bryant.

Malheureusement, cette deuxième chance n’a jamais pu se réaliser, car le 26 janvier, Bryant a été tué dans un tragique accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes. Juste avant cela, Howard essayait ouvertement de contacter Bryant pour voir s’il l’accompagnerait au Week-end NBA All-Star 2020 à Chicago où il participerait au Slam Dunk Contest.

Maintenant, à la suite de la mort de Bryant, Howard a révélé que Bryant allait l’aider, selon Dave McMenamin d’ESPN:

“Il allait faire quelque chose pour moi dans le concours de dunk, ce qui est déchirant”, a déclaré Howard mardi après la victoire des Lakers 129-102 sur les San Antonio Spurs au Staples Center. «Cela m’est venu à l’esprit tous les jours. Mec, je ne peux pas le croire. Je suis toujours sous le choc. Ça fait mal. C’est dur. Je n’ai jamais pensé que quelqu’un comme ça serait parti. »

Avant cette tragédie, l’agent de Howard et directeur général des Lakers et vice-président des opérations de basket-ball Rob Pelinka lui a confirmé que Bryant avait accepté de le rejoindre:

Howard a déclaré à ESPN que le vice-président des opérations de basket-ball des Lakers, Rob Pelinka, et l’agent de Howard, Charles Briscoe, ont appris que Bryant le rejoindrait effectivement au All-Star Weekend avant la tragédie qui a coûté la vie à Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes.

Bien que la mort de Bryant ne soit plus la vedette des nouvelles partout, il y a toujours un sentiment profondément sombre qui plane sur la NBA, en particulier à Los Angeles. Des histoires comme celle-ci ramènent tout le monde au chagrin initial de découvrir les nouvelles pour la première fois.

Howard avait travaillé si dur cette saison pour regagner la faveur des fans des Lakers et de tous les membres de l’organisation et il avait connu un succès retentissant. Le voir et Bryant ensemble à Chicago aurait été un moment incroyable pour lui et toute la nation Lakers.

Malheureusement, ce moment ne se produira pas maintenant et Howard fera le concours de dunk sans l’aide de Bryant. Howard rendra peut-être une sorte d’hommage à Bryant lors du concours de dunk, car All-Star Weekend sera déjà rempli d’hommages de ce genre.