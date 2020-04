Kobe Bryant au Temple de la renommée au premier tour avec Duncan et Garnett

Comme il semble de plus en plus improbable que le basket-ball reprenne à tout moment dans un proche avenir, le lien avec les jeux et les joueurs du passé sera probablement encore plus dans l’esprit des fans de basket-ball qui cherchent toujours à nourrir leur amour du jeu. Samedi, une de ces connexions a été mise en avant, mais c’était aussi un rappel doux-amer pour beaucoup. La légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a été choisie à titre posthume comme Hall of Famer au premier tour aux côtés de ses collègues légendes de la NBA de l’époque, Tim Duncan et Kevin Garnett. C’est sans doute la meilleure classe à avoir été intronisée la même année.

Bryant a eu de nombreuses batailles contre Duncan et Garnett en séries éliminatoires au fil des ans. Bien que LeBron ait également rencontré Duncan et Garnett à plusieurs reprises en séries éliminatoires, Bryant et James ne se sont jamais croisés au stade le plus élevé du jeu, restant l’un des plus grands scénarios de l’histoire de la NBA. C’était même dans l’esprit de LeBron il n’y a pas si longtemps.

Avec le statut du pays, sans parler du statut des événements en direct, extrêmement incertain en ce moment, il est difficile d’imaginer qu’une cérémonie se produise en 2020. Mais chaque fois que cela se produira, ce sera l’une des meilleures classes de tous les temps, même si elle le sera manquer une présence majeure.

En plus des trois étoiles NBA au premier tour, le légendaire entraîneur d’université Eddie Sutton, le double entraîneur champion des NBA des Rockets de Houston Rudy Tomjanovich, 10 fois étoile de la WNBA et quadruple médaillée d’or olympique Tamika Catchings, trois fois L’entraîneur des championnats nationaux de la NCAA de Baylor Kim Mulkey, l’entraîneur national de l’année de la division II Barbara Stevens et le cadre de longue date de la FIBA, Patrick Baumann. Baumann, comme Bryant, est également un ajout posthume au Hall.

