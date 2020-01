Kobe Bryant croit que les Lakers pourraient avoir remporté 10 championnats sans Tim Duncan et Spurs

Tout au long des années 2000, les Lakers de Los Angeles avaient quelques rivaux différents.

Certains, comme les Portland Trail Blazers et les Sacramento Kings, ont peut-être été plus féroces à leur apogée, mais aucune équipe n’a donné plus de problèmes à Kobe Bryant et Shaquille O’Neal au cours de la décennie que Tim Duncan et les San Antonio Spurs.

Les deux équipes étaient les porte-étendards de la Conférence de l’Ouest, apparaissant dans neuf des 10 finales NBA de cette décennie. Ils ont remporté sept championnats entre eux avec les Lakers en attrapant quatre tandis que les Spurs en ont remporté trois et le plus souvent, ils ont dû passer par l’autre pour atteindre leur objectif ultime.

Bryant a toujours été quelqu’un qui se concentrait uniquement sur la victoire et a expliqué comment il aurait pu remporter plus de championnats au cours de sa carrière. Il a précédemment déclaré que si lui et O’Neal avaient pu rester ensemble, ils auraient pu gagner 12 championnats.

Cependant, lors d’une récente apparition sur le podcast “All The Smoke” avec Stephen Jackson et Matt Barnes, il a pointé San Antonio lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas gagné plus, selon Mark Dunphy de My San Antonion:

“Ils étaient durs”, a poursuivi Bryant. “Donc, quand les séries éliminatoires sont arrivées, ce n’était pas comme Shaq et je n’étais pas sur la même longueur d’onde. Lorsque les séries éliminatoires sont arrivées, nous étions toujours sur la même longueur d’onde. On vient de se faire battre. »

O’Neal et Bryant ont déjà parlé de leur approche des éliminatoires de la NBA, mais parfois un autre grand joueur peut tout simplement être trop et Duncan en était certainement capable. Avec Duncan et l’entraîneur-chef Gregg Popovich, Bryant croit que c’est ce qui a vraiment empêché les Lakers d’une course de championnat presque sans précédent:

«Il était éteint. Il était éteint. Donc, le talent, le coaching, tout à San Antonio était une sorte de tempête parfaite. S’ils n’étaient pas sur la photo, nous aurions probablement gagné 10 de suite. »

Les Spurs étaient sans aucun doute un défi, mais un défi que les Lakers ont réussi à surmonter le plus souvent. Bryant a battu Duncan trois fois au cours de la décennie en 2001, 2002 et 2008. Les Spurs ont remboursé la faveur en se rendant au championnat en 2003.

Il est difficile de croire que n’importe quelle équipe pourrait gagner 10 championnats, mais on a vraiment l’impression que les Lakers auraient pu en gagner quelques autres si ce n’était la combinaison du partenariat Shaq-Kobe qui se dissolvait et un quasi-égal à Duncan et les Spurs. Indépendamment de ce qui aurait pu être, les deux équipes restent au sommet de la décennie 2000 en matière de succès.