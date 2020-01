Kobe Bryant décède dans un accident d’hélicoptère

La mort de Kobe Bryant lors d’un crash dans son hélicoptère à la périphérie de Los Angeles a provoqué une grande agitation dans le monde du basket-ball, après que la nouvelle fatale a été connue il y a quelques minutes.

26/01/2020

À 21:31

CET



L’ancien joueur des Lakers était accompagné de quatre personnes en plus du pilote, et tous les cinq sont morts, comme l’a rapporté le comté de Los Angeles. L’accident mortel s’est produit dans une petite ville à l’est de Los Angeles, un jour où le brouillard était le personnage principal et aurait pu avoir quelque chose à voir avec l’accident.

Il a déjà confirmé la nouvelle de certaines sources proches du joueur et du Los Angeles Times, après que la chaîne TMZ ait été la première à faire avancer la nouvelle, alors que l’événement lucide n’avait pas encore été confirmé.

On sait seulement que sa femme, Vanessa Bryant, ne voyage pas avec Bryant, ni aucune de ses trois filles.

Les messages d’incrédulité se succèdent. Willy Hernán Gómez:

Noooo ……..

– Willy Hernangómez (@ willyhg94) 26 janvier 2020

Il AC Milan Cela ajoute aux condoléances. “Nous n’avons pas de mots pour exprimer notre surprise”:

Nous n’avons pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes choqués d’entendre le décès tragique de l’un des plus grands sportifs de tous les temps et fan de Rossonero, Kobe Bryant. Toutes nos pensées vont aux familles des personnes touchées par ce tragique accident. Vous nous manquerez pour toujours, Kobe ❤️ pic.twitter.com/FOd365chEL

– AC Milan (@acmilan) 26 janvier 2020

La mauvaise nouvelle continue … Selon certains médias, Les quatre filles de Kobe Bryant seraient mortes également dans l’accident … La seule chose qui s’est produite jusqu’à présent est que sa femme ne serait heureusement pas dans l’hélicoptère. Nous espérons que les informations seront confirmées sous peu.

#UPDATE Les 4 filles de Kobe Bryant auraient été tuées dans un accident d’hélicoptère https://t.co/1ooBN1YeIj pic.twitter.com/pVnIJEWeNz

– WPLG Local 10 News (@ WPLGLocal10) 26 janvier 2020

Asisat Oshoala, des premiers visages du Barça à réagir publiquement à la perte de Bryant: “Prions pour la famille de Kobe … des nouvelles dévastatrices”

Priez pour la famille de Kobe … des nouvelles dévastatrices #KobeBryant

– ASISAT M.O.N (@AsisatOshoala) 26 janvier 2020

Alex Marquez consacrer un beau message à la légende de Lakers:

Un joueur extraordinaire, un mythe, une légende … Les mots vous manquent. DEP pic.twitter.com/iNQDDkPAa7

– Alex Márquez (@ alexmarquez73) 26 janvier 2020

De SPORT, nous avons examiné la relation étroite qu’il entretenait Kobe Bryant avec lui FC Barcelona.

Kobe Bryant a toujours gardé un bon rythme avec l’entité du Barça

Il a réalisé plusieurs actes sur les tournées que le Barça a faites pour les États-Unis https://t.co/ZMyaY9FvC5

– SPORT Journal (@sport) 26 janvier 2020

Brandon Davies, Joueur du Barça Basket, se joint aux réactions: “Je n’ai pas rencontré Kobe Bryant en personne mais j’ai l’impression d’avoir perdu un membre de ma famille. Je suis détruit.”

Mann Je ne connaissais pas @kobebryant personnellement mais j’ai l’impression d’avoir perdu un membre de la famille! Je suis malade https://t.co/Rqk67LGEOy

– Brandon Davies (@ Brandon_Davies0) 26 janvier 2020

Samuel Umtiti Il a également regretté la mort de Kobe Bryant via Twitter:

Kobe !!!!!!!

– Samuel Umtiti (@samumtiti) 26 janvier 2020

Luka Doncic, joueur des Mavericks, a été parmi les premiers à regretter la triste nouvelle avec un message d’incrédulité sur les réseaux sociaux:

NE PAS S’IL VOUS PLAÎT

– Luka Doncic (@ luka7doncic) 26 janvier 2020

Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère à 41 ans. Nous vous disons la dernière heure et toutes les réactions.

