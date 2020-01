Kobe Bryant discute de LeBron James le passant bientôt sur la liste de pointage de la NBA

LeBron James n’est qu’à 80 points derrière Kobe Bryant sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA.

Cela signifie que James dépassera très probablement Bryant pour le n ° 3 sur cette liste à un moment donné lors du road trip des Los Angeles Lakers. Les Lakers ont quatre matchs à jouer, ce qui signifie que James a simplement besoin d’une moyenne de 20 points par match pour passer Bryant.

En fonction du nombre de points que James obtient contre les Celtics de Boston et les Knicks de New York, il passera probablement Bryant contre les Nets de Brooklyn ou les 76ers de Philadelphie. Ce moment devrait être intéressant pour de nombreux fans, car Bryant est une légende des Lakers et probablement leur joueur préféré.

Cependant, Bryant n’y pense pas alors que James s’apprête à le dépasser. Il ne pense qu’à l’héritage des Lakers et à ce que ce moment signifiera pour eux, selon Bill Plaschke du Los Angeles Times:

“Pour me représenter et la mentalité Mamba et ce que nous avons fait … il s’agit du violet et de l’or … Je saigne du violet et de l’or … nous devons tous saigner du violet et de l’or”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de l’organisation des Lakers et de tout ce qui incarne … il ne s’agit pas de joueurs individuels.”

Cependant, Bryant a dû féliciter James et ce qu’il a fait en tant que joueur dans ce sport:

“Vous devez célébrer … apprécier ce qu’il est en tant qu’athlète pendant qu’il est ici”, a-t-il déclaré. “Appréciez ce gars, célébrez ce qu’il a fait, car c’est vraiment remarquable.”

Alors que certains pourraient s’attendre à ce que Bryant ait des réserves quant à son inscription sur la liste des scores en raison de sa nature compétitive et de Mamba Mentality, il sait que les records sont faits pour être battus.

Il semble que Bryant soit vraiment excité qu’il soit dépassé par l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au jeu alors qu’il porte un maillot des Lakers. James faisant tout cela et battant tous ces records dans le violet et l’or changerait certainement l’état d’esprit concurrentiel de Bryant.

Indépendamment du moment où James finira par le faire, il ne fait aucun doute qu’il sera presque universellement loué par les fans des Lakers partout. Et maintenant que Bryant est ouvertement enraciné pour lui, cela rend le moment encore plus excitant lors de ce road trip.