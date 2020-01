Kobe Bryant discute de l’état d’esprit du championnat et de la puissance constante des étoiles

Lorsque Kobe Bryant était à l’apogée de ses pouvoirs et conduisait les Lakers de Los Angeles à cinq championnats, il était vénéré mais souvent critiqué pour sa mentalité de tueur.

Cela est devenu célèbre dans la ligue sous le nom de «Mamba Mentality», qui faisait référence à la capacité constante de Bryant à dominer et à faire respecter sa volonté sur ses adversaires quelle que soit la situation.

Cet état d’esprit a mal tourné, mais est devenu un mantra pour les fans des Lakers, même si l’équipe avait du mal à obtenir des victoires. Une fois que LeBron James et Anthony Davis ont rejoint cette franchise historique, les fans savaient que c’était le championnat ou le buste puisque c’était la mentalité que Bryant avait instillée au cours de ses 20 saisons à Los Angeles.

Bryant a parlé de son état d’esprit parfois controversé, selon Bill Plaschke du Los Angeles Times:

“Je pense que cette mentalité quand je jouais, ça a mis beaucoup de gens mal à l’aise, les choses que je dirais, comme si on faisait sauter la finale de la NBA, c’était un échec d’une saison”, a-t-il reconnu cette semaine. “Mais c’est la bonne façon de concourir, c’est la réalité, et je pense que cela a aidé à changer le point de vue de certains de nos fans dans notre ville. Vous ne voulez pas être un perdant en finale, vous voulez gagner le tout. »

Bryant a également parlé directement de la façon dont les Lakers et leurs fans sont gâtés avec leur histoire de talent de superstar:

“En tant que ville, nous avons été tellement gâtés, nous avons eu tellement de grands succès de tous les temps sur le violet et l’or, nous pensons que nous pouvons minimiser les gens qui jouent actuellement; ça m’est arrivé avec tout le truc de Magic », a-t-il dit. «Nous devons apprécier les athlètes lorsqu’ils sont ici. Nous avons l’occasion de voir «Bron et Anthony Davis tous les soirs, ce genre de choses n’est pas normal, vous savez ce que je dis? Appréciez ce truc. “

Alors que les fans des Lakers ont peut-être eu besoin de temps pour s’adapter à James, il semble qu’il ait finalement été embrassé comme le dit Bryant. Et il ne pouvait pas arriver à un meilleur moment avec James prêt à passer Bryant sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA.

L’influence que Bryant a avec les Lakers et leurs fans est inégalée par toute autre équipe et le respect qu’il accorde à James et Davis permet aux fans de les embrasser facilement tout en maintenant cette «Mamba Mentality» toujours aussi importante.