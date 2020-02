Kobe Bryant et sa fille, licenciés lors d’une cérémonie privée

Kobe Bryant et sa fille Gianna, décédé avec sept autres personnes d’un accident d’hélicoptère à Calabasas (Californie) le 26 janvier, avait déjà été enterré lors d’une cérémonie privée qui a eu lieu le 7 février au Pacific View Memorial Park dans la ville californienne de Corona del Mar, selon la presse américaine.

Une personne très proche de la famille et qui a assisté à cet adieu intime, a expliqué au programme Entertainment Tonight que “Vanessa et la famille voulaient un service privé pour pleurer leur perte. La cérémonie a été extrêmement difficile pour tout le monde, car elle est toujours difficile pour eux. comprendre qu’ils ont perdu deux belles âmes “.

L’adieu du public à la star des Lakers aura lieu dans le Staples Center à Los Angeles le 24 février et veuve de Bryant Il a séduit ses fans sur les réseaux sociaux. La ville de Los Angeles a renforcé les mesures de sécurité pour cette journée car il est prévu que plus de 20 000 personnes viendront en famille, amis, représentants de la NBA, joueurs et personnalités de la politique et du divertissement.

