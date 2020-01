Kobe Bryant et une carrière pleine de succès

Kobe Bryant On se souviendra toujours de lui comme l’un des plus grands athlètes de l’histoire, pas seulement comme un basketteur. Dominateur absolu du NBA pendant plus d’une décennie, il a mis fin à sa carrière en avril 2016 après avoir habillé le maillot des Lakers de Los Angeles pendant 20 saisons.

26/01/2020 à 21:32

CET

Tout au long de sa carrière sportive, Bryant Il a été quintuple champion de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 et 2010). À deux reprises, les Espagnols l’ont accompagné dans son succès Pau Gasol. Il a également été couronné MVP de la finale dans deux d’entre eux (2009 et 2010).

C’était 18 fois «All Star». Jusqu’à onze fois, il a été dans le meilleur quintette de la NBA et a également rempli la tête de l’équipe américaine. Il a remporté l’or à Pékin 2008 et à Londres 2012.

Il a récemment été dépassé par LeBron James comme le troisième meilleur marqueur historique de la compétition américaine. En fait, il y a moins de 24 heures, je l’ai félicité sur les réseaux sociaux.

.