Kobe Bryant et une cravate familiale font que les Clippers et les Lakers se sentent plus connectés que jamais – The Athletic

LOS ANGELES – Cela n’avait aucun sens que Doc Rivers rentre chez lui.

L’entraîneur des Clippers avait passé son lundi matin au Staples Center, l’un des milliers de personnes présentes à un service commémoratif pour Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes tuées dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier. Rivers serait de retour lundi soir pour entraîner son équipe contre les Grizzlies de Memphis.

La circulation à Los Angeles a limité ses options entre les deux, alors Rivers a déclaré qu’il était resté sur place. Il a regardé un film dans son bureau du Staples Center, est allé déjeuner avec son personnel, puis est revenu brûler quelque temps.

“Cette arène est grande, elle tourne autour”, a déclaré Rivers avant le match des Grizzlies. “Mon Dieu. Je ne l’ai jamais vécu. Maintenant je le sais.

Dernièrement, il se sent plus petit – et ses locataires de basket-ball plus proches – que la normale.

Même dans une saison où les Clippers et les Lakers rivaux étaient liés dès le départ en tant qu’espoirs cohabitants pour le titre NBA, les liens qui unissent les deux se sont développés …

.