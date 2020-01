Kobe Bryant “était réel, vraiment important” pour Kevin Durant

La mort de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna, a frappé dimanche le cœur de tout le monde du basket-ball. Bien que les matchs de la NBA soient toujours joués, il était clair que l’esprit des joueurs était ailleurs tout au long de la journée, comme ce fut le cas avec les entraîneurs, les médias et d’autres qui chérissent le basket-ball.

Des événements malheureux comme ceux-ci justifient des réponses différentes de chacun. Kyrie Irving n’a pas pu jouer pour les Nets dans son match contre les Knicks de New York dimanche après avoir entendu la nouvelle. Spencer Dinwiddie a joué, mais il était ému après le match en parlant de son héros d’enfance, un peu comme de nombreux autres joueurs de la ligue.

Après avoir appris la nouvelle du décès de Bryant, l’un des anciens coéquipiers de Kevin Duran, Kendrick Perkins, s’est senti obligé de s’excuser pour un combat sur Twitter que les deux avaient récemment:

Lors d’une apparition le 93,7 WEEI «Dale and Keefe» à Boston, Perkins a expliqué comment le décès de Bryant a conduit aux excuses publiques:

Oui, parfois, vous savez, Dieu travaille de façon mystérieuse. Et c’est comme ça que je me sentais. C’est ce que je ressens en ce moment. Parfois, vous boeuf avec des êtres chers ou du boeuf avec des frères sur les choses simples et les plus folles que vous n’auriez même pas dû faire. Parfois – je déteste que ce soit avec la mort du grand Kobe Bryant que j’ouvre les yeux pour voir que la relation que moi et Kevin avions, ou avons, en ce qui concerne la fraternité, est plus grande que cette petite guerre sur Twitter que nous avions, et je l’ai dépassé. Je préférerais ne pas passer un autre jour sans que je mordille cela dans l’œuf et que nous travaillions sur notre relation avec où elle était, et c’est ce que je ressentais. Et la raison pour laquelle je l’ai amené sur Twitter est que notre bœuf était sur Twitter. Donc, tout comme le bœuf était sur Twitter, j’allais le terminer sur Twitter en public pour lui faire savoir “C’est ce que je ressens, et je vais le faire savoir au monde. Je ne vais pas me cacher et juste vous envoyer un texto et laisser le boeuf en l’air. Et aussi, vous voulez donner l’exemple à tout le monde dans le monde que demain n’est pas promis. Donc, vous voudrez peut-être réévaluer les gens avec qui vous vous battez, vos proches, car cela n’en vaut pas la peine. Ça n’en vaut pas la peine.

Perkins n’a pas encore entendu parler de Durant, bien qu’il comprenne parce que “Kobe était réel, très important pour KD.”

