Kobe Bryant insiste sur le fait qu’il va bien avec l’héritage après 20 ans de carrière

Avec LeBron James qui s’approche de lui pour le surpasser sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA, Kobe Bryant s’est retrouvé dans l’actualité ces derniers temps.

Le débat entre Bryant et James dure depuis des années et après s’être longtemps disputé contre ce dernier, les fans des Lakers doivent maintenant le voir passer devant le premier tout en portant un maillot des Los Angeles Lakers.

Une chose que Bryant était connu pour jouer était sa compétitivité inégalée. Il a mis une quantité irréelle de travail pour devenir le meilleur qu’il pouvait être et bien qu’il n’ait pas tout à fait accompli tout ce qu’il voulait, il s’est imposé comme l’un des plus grands à avoir jamais joué.

Maintenant que James est prêt à aller de l’avant, certains croient que, au fond de la compétitivité de Bryant, il serait mécontent d’être renversé, mais il insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème à être inscrit sur la liste des scores, selon Bill Plaschke de Los Angeles Times:

«Je suis à l’aise avec les 20 ans et je continue», a-t-il déclaré, notant que son héritage ne se sentait pas menacé. «Les gens ont tendance à mal interpréter ma compétitivité et celle des autres athlètes. Ils pensent, ce sont des concurrents, ils ne veulent pas que la personne qui les suit les dépasse ou batte leurs records, et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. “

Bryant est allé plus loin sur le sujet, estimant qu’il est assez ridicule de nourrir une sorte de ressentiment envers un athlète battant un record qu’il possède:

“Si vous jouez ensemble sur le terrain, c’est une compétition. Mais quand vous avez fait tout ce que vous pouvez faire et que vous vous éloignez maintenant de cela, vous ne voulez pas nuire aux autres athlètes parce que vous essayez de préserver l’idée que vous pensez que les gens ont de votre héritage. Pour moi, c’est très immature et juvénile. Pour moi, c’est tout le contraire. “

Les différences de compétition sur et hors du terrain sont flagrantes dans le cas de Bryant. Comme il l’a noté, jouer contre quelqu’un sur le sol est une chose mais en dehors du sol, il a toujours été l’une des légendes les plus utiles à tous ceux qui veulent une aide quelconque et cela a continué jusqu’à ce jour.

Bryant a bénéficié de l’aide de légendes et il l’a également transmis. Il aime voir ses collègues joueurs accomplir de grandes choses – même si cela se fait au détriment de son propre classement en carrière.