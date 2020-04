Kobe Bryant marque 60 points contre Jazz en finale de carrière

Sans aucun doute, il s’agit du plus grand match de départ de l’histoire du sport.

Tout le monde se souvient où ils étaient lorsque Kobe Bryant a marqué 60 points dans sa finale de carrière, menant les Lakers de Los Angeles à une victoire sur l’Utah Jazz.

La dernière saison de Bryant n’était pas jolie, c’est le moins qu’on puisse dire. Les Lakers en reconstruction étaient une équipe terrible pour la plupart et en raison de multiples blessures au bas du corps au cours des deux saisons précédentes, Bryant était une coquille de son ancien moi à ce stade. Cependant, le 13 avril 2016, rien d’autre n’avait d’importance.

Il s’agissait de Bryant et de Bryant uniquement – et c’était absolument incroyable. Il était 22 sur 50 sur le terrain et 10 sur 12 sur la ligne des lancers francs, voulant en quelque sorte que son corps joue plus de 42 minutes devant une foule étoilée.

Référence de basket-ball

Tout le monde, d’anciens coéquipiers comme Derek Fisher, Robert Horry et Shaquille O’Neal à des légendes comme Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy et Jerry West, à des célébrités comme Jay-Z, Snoop Dogg et bien sûr Jack Nicholson étaient à le Staples Center pour découvrir l’histoire du sport.

Cela en dit long que lors d’une nuit où Stephen Curry et les Golden State Warriors ont battu Michael Jordan et le record des Chicago Bulls pour le plus de victoires en saison régulière NBA, c’était le deuxième match le plus important de la nuit.

Tout aussi important était le fait que les Lakers ont réussi une victoire de 101-96, effaçant un déficit de 15 points à la mi-temps. Les jeunes coéquipiers de Bryant ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour jouer ces coups, lui passant régulièrement le ballon de basket et installant des écrans pas si légaux pour créer de l’espace.

C’est vraiment devenu une expérience irréelle alors que le quatrième trimestre s’est terminé et Bryant a frappé embrayage coup après coup pour tirer les Lakers en avant et faire éclater le Staples Center comme s’ils venaient de remporter la finale de la NBA. Les lancers francs l’ont amené à la marque des 60 points et Jordan Clarkson a mis le point d’exclamation sur la finale de la carrière avec un dunk sur une passe décisive de Bryant.

Bryant lui-même a peut-être préféré son match de 81 points contre les Raptors de Toronto le 22 janvier 2006 à celui-ci, mais peu importe où il a été classé, ce match se classera pour toujours au sommet de ses meilleurs moments ou presque.

Lakers (17-65)

Jazz (40-42)