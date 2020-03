Kobe Bryant marque 65 points en prolongation contre les Blazers

Le 16 mars 2007, la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a marqué 65 points dans une victoire palpitante de 116-111 en prolongation contre les jeunes Portland Trail Blazers.

Au milieu d’une séquence de sept défaites consécutives et d’une chute des éliminatoires de la NBA 2007, les Lakers avaient désespérément besoin d’une victoire et Bryant a livré.

Dans ce qui serait le deuxième match avec le plus haut score de sa carrière, Bryant a été efficace, réussissant 23 des 39 tirs sur le terrain, 8 des 12 sur la ligne des trois points et 11 des 12 sur le libre. lancer la ligne tout en jouant presque tout le match.

Et en tant que l’un des meilleurs joueurs d’embrayage de l’histoire de la ligue, Bryant a marqué 33 de ces points dans les 14 dernières minutes du match (quatrième quart et prolongation) sur 11 sur 13 sur le terrain, dont 5 sur 5 sur le terrain. ligne à trois points.

Référence de basket-ball

En plus de marquer plus de la moitié des points de l’équipe, Bryant a ajouté sept rebonds, trois passes décisives et trois interceptions. Lamar Odom (15 points) et Maurice Evans (14 points) ont été les seuls Lakers à marquer à deux chiffres.

Quant aux Blazers, ils étaient menés par Zach Randolph (31 points) et un talentueux duo recrue à Brandon Roy (14 points) et LaMarcus Aldridge (16 points).

Avec les Lakers créant une certaine distance dans une course serrée des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, Bryant allait ensuite participer à l’une des plus grandes courses marquantes de l’histoire.

Après 65 points contre les Blazers, le joueur de 28 ans a enchaîné avec 50 contre les Timberwolves du Minnesota, 60 contre les Grizzlies de Memphis et 50 contre les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Cette séquence de quatre matchs d’au moins 50 points n’a été égalée que par la légende des Lakers, Wilt Chamberlain.

Lakers (34-32)

Blazers (26-39)