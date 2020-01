Kobe Bryant n’a «rien d’autre que de l’amour et du respect» pour LeBron James

Lorsque Kobe Bryant a dépassé Michael Jordan sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA dans un match sur route des Lakers de Los Angeles contre les Timberwolves du Minnesota, ce fut un spectacle énorme.

Bien qu’il s’agisse d’un match sur la route, le jeu a été complètement arrêté et Bryant a reçu le ballon. Maintenant, LeBron James – qui a déjà passé la Jordanie sans cérémonie la saison dernière – se prépare à dépasser Bryant.

À l’heure actuelle, James compte 65 points de retard sur Bryant avec trois matchs sur la route des Lakers à venir. Un affrontement contre les New York Knicks au Madison Square Garden, puis un combat contre Kyrie Irving et les Brooklyn Nets, et enfin un match en prime time contre les Philadelphia 76ers. James devra marquer en moyenne environ 22 points par match s’il veut dépasser Bryant lors de ce voyage.

Pour une raison quelconque, beaucoup s’attendaient à ce que Bryant ait un soupçon d’angoisse à l’idée d’être adopté par James. Cependant, en raison de la réaction de Jordan lorsque Bryant l’a dépassé, il connaît la signification d’un tel moment pour James, selon Bill Oram de The Athletic:

Jordan a envoyé un texto à Bryant pour le féliciter. Ce message reste le souvenir préféré de Bryant de cette nuit-là, et le sentiment derrière cela est quelque chose qu’il va transmettre à James.

Bryant a déclaré que le texte de la Jordanie lui montrait que tout cela est une «fraternité» et que ce n’est rien d’autre que de l’amour et du respect entre lui et James maintenant que ce dernier le fera figurer sur une liste aussi prestigieuse:

“C’était la chose la plus importante”, a déclaré Bryant la semaine dernière. “C’était cool. Parce que c’est une telle fraternité, une telle quantité de respect entre nous en tant que joueurs, et vous savez la quantité de travail et de cohérence que vous devez mettre au fil du temps, donc ce n’est rien d’autre que de l’amour et du respect. “

Pour beaucoup, cette réaction de Bryant semble évidente. Ceux qui pensaient que Bryant n’aurait pas tout le respect du monde pour James ne se souviennent pas très bien de son esprit de compétition ou veulent créer une histoire là où il n’y en a pas.

En plus de cela, le fait que James obtienne un tel exploit historique dans un uniforme des Lakers est une raison de plus pour Bryant d’être heureux. Pour Bryant, ce n’est pas un rival qui le dépasse et diminue ses réalisations. Il s’agit d’un Laker marquant l’histoire de la même manière qu’il l’a fait.

Bien que Bryant ne soit pas présent lorsque James le dépassera, il est plus que probable qu’il paie ses respects d’une manière ou d’une autre en devenant troisième sur la liste de pointage de tous les temps, surtout pas avec deux Lakers d’affilée.