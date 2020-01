Kobe Bryant parmi les 5 personnes tuées dans un accident d’hélicoptère en Californie

Kobe Bryant aurait été l’une des cinq personnes tuées dans un accident d’hélicoptère dans le sud de la Californie dimanche.

Selon de nombreux rapports, l’ancienne star de la NBA se trouvait à bord de l’appareil lorsque celui-ci s’est écrasé à Calabasas vers 10 heures du matin (HNP).

#Breaking Abt: 10AM Reports of downed aircraft on hillside at Las Virgenes Rd & Willow Glen St #Calabasas. #LASD #Malibu Deputies on scene. Unknown condition of occupants(s).

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020